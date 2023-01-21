壽山動物園除夕休園 動物「圍爐」同享年節氣氛

今天是除夕，高雄壽山動物園休園，但園方利用「動物認養快閃計畫」認養人的愛心，為動物準備豪華「圍爐宴」加菜補營養，還有應景春聯、炮竹布置，讓園區年節氣氛滿滿。

壽山動物園今天為動物們準備的豐富圍爐宴，邀請沼林袋鼠、絨鼠、冠豪豬等動物擔任座上賓，以印度紫檀、樟樹等常見的行道樹做成餐桌，擺上地瓜葉、胡蘿蔔、玉米、茄子、香蕉、芭樂、蘋果丁等蔬果，也在牠們家中掛上春聯及炮竹布置，營造年節氛圍。

園方幫動物加菜補營養，動物開吃展現可愛萌樣。分批進食、不群聚的沼林袋鼠家族，由袋鼠媽媽和袋子裡的小袋鼠一起享用蔬果；長得像經典動畫腳色「龍貓」的絨鼠家族，各種美食當前，還是先嗑完最喜歡的葵瓜子，才接著品嚐蘋果丁；囓齒目的冠豪豬愛吃甜食、喜歡磨牙，不僅優先食用水果，還把樹幹餐桌變成「磨牙好物」。

高雄市政府觀光局長高閔琳今天透過新聞稿表示，年前推出的「動物認養快閃計劃」獲得熱烈回響，上線5分鐘就被秒殺，園方也將認養人的心意化成豐盛的年菜讓動物們盡情享用，相信民眾看到動物們圍爐吃播的療癒萌樣，更能感受濃濃年節氣氛。

園方提醒，動物園除夕休園，農曆春節門票預購則已售罄，2月1日起將每日現場限量開放500張購票，建議民眾還是先上官網、ibon或kkday預購，以免向隅。且春節期間每天上午8時至下午6時，壽山興隆路接萬壽路至興國路口，實施南向單行管制，往動物園車輛可由鼓山二路或興隆路口進入；並呼籲多利用56號公車等大眾運輸前往。

高雄壽山動物園21日為動物準備豪華「圍爐宴」，感受濃濃年節氣氛，分批進食、不群聚的沼林袋鼠家族，由袋鼠媽媽和袋子裡的小袋鼠一起享用蔬果。（壽山動物園提供）中央社