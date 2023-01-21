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明星動物私生活 大象阿里重感情、紅毛猩猩擦玻璃

中央社／ 高雄21日電
高雄壽山動物園的台灣黑熊「波比」曾因站立姿勢太像人類，被網友質疑是工讀生假扮，在網路掀起熱議。（高雄市觀光局提供）中央社
高雄壽山動物園的台灣黑熊「波比」曾因站立姿勢太像人類，被網友質疑是工讀生假扮，在網路掀起熱議。（高雄市觀光局提供）中央社

高雄壽山動物園有許多明星動物，私下有不少不為人知的小故事，如非洲象「阿里」其實是女生，只是小時候被誤認性別而取錯名；紅毛猩猩「咪咪」很聰明，甚至會替自己住家打掃擦玻璃。

非洲象「阿里」在1987年和「安妮」從美國來到壽山動物園，原以為引進一公一母，沒想到竟誤認性別多年，2007年才發現阿里是女兒身。安妮於2003年病逝，重感情的阿里花了好長一段時間才走出低潮。

阿里和保育員張永興的情誼，更是令人動容，張永興的保育員生涯，幾乎都奉獻給了阿里，1人1象朝夕相處40年，情同父女，被園方人員暱稱為「阿里爸爸」。

張永興退休後，阿里一度抗拒其他保育員接近，會無預警甩鼻、噴水偷襲，讓接手的保育員花了好一段時間，才逐漸取得阿里信任。不過退休後的張永興，仍會抽空回去探望阿里，每當阿里看見「爸爸」回來，就會瘋狂撒嬌。

壽山動物園表示，非洲象是瀕臨絕種的野生動物，輸出入受到嚴格管制，目前全台僅剩3隻非洲象，阿里目前已經49歲，但在保育員悉心照顧下仍活力十足。

台灣黑熊「波比」則是「一站成名」，曾因站立的姿勢太像人類，被網友質疑是工讀生假扮的，在網路掀起熱議。其實波比私底下是個「吃貨」，相當愛吃，不管食物藏得多隱密，牠都可以靠嗅覺找出來，再用前掌捧著吃個精光。

紅毛猩猩「咪咪」則喜歡與人互動，而且很聰明，常模仿人類的動作行為，除了會學人類披外衣禦寒，過年還會大掃除，拿抹布替自己家擦玻璃。咪咪現在和紅毛猩猩室友「阿宏」一起生活，阿宏常透過捉弄想吸引咪咪注意，但不見效。

此外，非洲獅和孟加拉虎也在壽山動物園的大家庭生活，其中非洲獅「二哥」和「小辛」曾因疾病引起關注；高齡20歲的「二哥」今年因眼疾進行眼球摘除手術，「小辛」則患有腎臟病，但在園方照料下，精神、食慾和活動力都不錯。

高雄壽山動物園非洲象「阿里」和保育員張永興朝夕相處40年，情同父女。（高雄市觀光局提供）中央社
高雄壽山動物園非洲象「阿里」和保育員張永興朝夕相處40年，情同父女。（高雄市觀光局提供）中央社

高雄壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」喜歡與人互動，且很聰明，常模仿人類的動作行為。（高雄市觀光局提供）中央社
高雄壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」喜歡與人互動，且很聰明，常模仿人類的動作行為。（高雄市觀光局提供）中央社

壽山動物園 非洲 爸爸

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