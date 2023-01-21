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屏東熱博過年走春夯景點 年初四送卡娜赫拉新年紅包

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東熱帶農業博覽會全台最大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會全台最大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田。圖／屏東縣政府提供

為期45天的屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕後，成為熱門景點，今天除夕休園；縣府說，熱博有全台最大的「卡娜赫拉的小動物」立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗，年初四上午11時，縣長周春米將在主舞台發送2000個獨家授權「卡娜赫拉的小動物」1元紅包，邀民眾過年來走春。

縣府農業處長鄭永裕說，在吸睛的立體彩繪稻田、造型花海和瓜果長廊等靜態展主題區外，為推廣屏東休閒農業及食農教育和迎接兔年到來，特別推出「兔兔農場歷險記」主題館，設計充滿探索冒險精神的「勇氣」、心地善良天真的「歡歡」及熱心助人的「樂樂」3隻可愛兔兔，帶領大家迎新春，進農場展開一連串的挑戰旅程和歷險。

他說，館內有食農教育小拼圖及大型互動體驗區，歡迎親子友來挑戰認識食農教育知識，在拼圖關卡中合力把魔王打敗取得勝利；假日及過年期間更加碼多元的食農教育及農業療癒DIY體驗活動，並辦理食農教育講座，採現場報名預約，數量有限額滿為止，讓民眾跟著兔兔魔法師，補滿食農知識技能好繼續神秘的歷險。

他說，在農場歷險的過程，跟著兔兔一起探索屏東休閒農業的好食材、好農場，還有伴手禮，細細體會各農場特色及精華，更歡迎遊客親自前往屏東各農場，為自己安排每一個休閒農遊旅程。展場內更有在地小農販售農特產品，挑戰累了可以到小農補給站把戰力值補滿。活動訊息可在官網「WWW.屏東熱帶農業博覽會.COM」查詢。

屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會有立體彩繪稻田和造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等主題區，連假加碼食農教育及DIY體驗活動。圖／屏東縣政府提供

食農教育 兔兔 屏東

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