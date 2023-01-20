高雄走春別錯過！不只有平地波斯菊 高山梅花、櫻花也綻放

兔年走春何處去？高雄杉林、美濃等地栽種的向日葵及波斯菊全面綻放，繁花盛開的繽紛景觀將會延續至農曆春節結束，另在大樹舊鐵橋也有美麗花卉迎接新年到來。此外，近年櫻花與梅花的花期愈來愈近，今年桃源寶山有梅花及櫻花同時盛開景觀，上山賞花要注意交通安全。

美濃花海今年以「幸福」為主題，六大花海展區面積共31公頃，分別為美濃湖畔、茶亭花區（美興街）、德興花區（德興宮廣場）、幸福平安花區（中山路一段）、奇美花區（中興路二段）、金瓜寮（光明路），透過地景與裝置藝術結合與遊客對話，1月29日之前在美濃區繽紛登場。

除到美濃賞花拍照外，與美濃僅一山之隔的杉林也有營造四大花區，分別為月光花區（181縣道）、月眉花區（賀買超市）、杉林大橋、新庄幸福花區（小份尾幸福田），主要栽種向日葵與波斯菊。

若想趁過年期間到佛光山觀看一年一度平安燈會，位處高屏溪畔的大樹高屏舊鐵橋屬國家級古蹟，橋下濕地公園也有營造花海景觀。賞花拍照外，還能在廢棄的舊鐵橋步道漫步，鄰近還有鳳梨工場、日本工程師飯田豐二記念碑、竹寮取水站等景點。

近來六龜寶來、甲仙六義山，桃源梅山及寶山等地梅花陸續綻放，其中梅山在每天早上8點至下午5點在梅山部落運動場及活動中心周圍安排市集，市集至2月12日。