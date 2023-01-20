伊甸頤福日照歡度5歲生日 助崁頂長者重拾樂活人生
伊甸基金會屏東頤福社區式長照機構因應長照2.0政策，5年前進駐屏東縣崁頂鄉開設第一個長者日照中心，造福了數百個家庭，伊甸今天舉辦感恩茶會；崁頂鄉是青壯人口流失、高齡化的農業鄉，全縣最年輕32歲鄉長廖國富到場陪長者提前過年，感謝頤福填補長者欠缺的日間關懷陪伴和健康照護，長者也向伊甸致謝，「助我們找回樂活人生」。
今天的感恩茶會由平均年齡80歲的長輩帶來動感的舞蹈表演，並觀賞社工製作在日照中心生活的幸福點滴記錄影片；茶會並設計讓長者和家屬一起完成的希望樹，用漂亮繽紛色紙做成葉子，將長者參與中心活動的照片貼在葉子上，每人各自寫下新年新希望，有人寫下「和心愛家人一起出遊」、「開心一整年」、「天天平安健康」…。
89歲的鄭保全4年前來到日照中心時，精神、體力都較虛弱，下肢也乏力，需要助行器才能行走，自嘲每天在家被電視看， 經社工與照服員的熱心幫助，他逐漸熟悉日照中心生活節奏，參與活動也交了不少朋友，心情、氣色、體力都比以前更好，現能持單手拐杖穩定行走，還時常讀報分享時事或講笑話給大家聽，「謝謝伊甸，助我找回樂活人生」。
崁頂頤福日照中心社工簡伶因說，工作人員皆秉持著「快樂生活、安享晚年」照顧信念提供服務，5年來看見長輩找回樂活人生，就是工作人員最大的希望；每半年會工作人員評估長輩的身體狀況，考量長輩如有中風史，或記憶力減退，會安排像是音樂、藝術和園藝輔療等多元課程，幫助活化認知與情緒。
伊甸基金會區長程錦屏表示，未來長期照顧可能成為每個家的重要課題，伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要，讓他們知道有需要的時候，伊甸都在；伊甸推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。頤福日照中心服務專線(08)8630013。
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