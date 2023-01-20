高雄鼓山運動中心被爆選址不當 樹木斷頭迫遷挨轟

繼高雄小港運動中心規畫建在小港森林公園引發護樹團體非議後，鼓山運動中心選址又再遭抨擊，森林城市協會指興建運動中心是正面政績，但鼓山運動中心放棄可移植3至7棵樹的位置，選在需移植24棵樹的地方，造成樹木迫遷，令人難容，高市運發局已要求廠商立即停止作業，針對植栽修剪不當部分將依契約罰款，不排除撤換植栽廠商。

針對這起選址移樹爭議，市府運發局表示，已要求廠商停止作業，會針對修剪不當部分罰款，也不排除撤換植栽廠商。

高雄市政府在各行政區廣建運動中心，提供市民健身空間，近期小港及鼓山運動中心，卻都爆出迫遷樹木的選址爭議。城市森林協會今天表示，鼓山運動中心選在果貿社區後方的中山國小原址興建，只需移植3至7棵樹，不解為何選需要移植24棵樹的建築位置，造成樹木最後要被迫移植與伐除。

協會表示，三個月來不斷與市府溝通，運發局堅持不換址，僅在會議及公文中保證會妥善移植、善待樹木，結果施工後竟是斷頭移植，更出現直徑40公分的巨大傷口，連不用移植的樹都被修剪掉大枝幹，違反高雄市植栽修樹、移植作業規範。

協會理事長莊傑任批，市府移樹工程後，常是大包發包給中包，中包再找小包，層層外包後劣質施工賺取價差，變成這種品質，成為高雄的日常。這次承攬的包商從2017年到2022年，幾乎都是斷頭式修剪樹木，但每次都繼續得標。「市府不嚴格把闗，移樹包商只會劣幣驅逐良幣」。