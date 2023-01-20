屏縣府年前加印這本熱銷書 新春陪伴讀者親近屏東海洋

屏東縣政府去年9月發行探索屏東「內太空」之旅為核心精神的「屏東海底40米」，透過文字與童話風格的插畫圖案，展現屏東豐富的海洋生態及多樣化人文環境，受到讀者好評，首刷2000本開放預購旋即搶購一空，為滿足書迷，第3刷1000本於過年前完成印刷，盼年假返鄉團圓、外出遊玩外，也可藉這本親近屏東海洋的書， 充實假期生活、舒壓放鬆。

縣府傳播暨國際事務處鄞鳳蘭說，屏東是唯一三面環海的縣市，坐擁台灣海峽、巴士海峽與太平洋，海岸線的多變，讓屏東擁有豐富多樣性的海洋生態環境；「屏東海底40米」以40米海洋深度為刻度，也是40個探索海洋的面向，以潛客感受，從1米不到的潮間帶往海底層層探索，藉由不同多種載具如衝浪、獨木舟、立槳、浮潛等方式，帶領讀者找到與海洋接觸與對話模式。

她說，相對於外太空，海洋是人人可及的內太空，中性浮力好比外太空的無重力狀態，在水下的內太空世界倘佯，海底的珊瑚礁像是一座繽紛的熱帶雨林，豐富的生態樣貌，有著太多的奧妙等待去發現與探索，想要探索海洋來一趟內太空之旅，屏東是最佳選擇；「屏東海底40米」由種籽設計合作操刀美。，

此外，內容也搭配該深度可能遇見的海洋生物做為設計規畫，融會海洋生物、生態知識、環境意識、觀光旅遊、漁業與文化等，透過文字與童話風格的插畫圖案，一筆一畫勾勒出屏東獨有的海洋生態環境，帶領讀者親近屏東的海洋，開啟一段充滿驚喜的海底旅程。可至國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店等處洽詢，或至博客來、讀冊等網路平台訂購。