給春節返鄉、出遊民眾乾淨的路 屏東重要道路年終聯合大掃除
年關將至，為還給返鄉民眾乾淨的回家道路並減少車行揚塵造成的空氣汙染，屏東縣政府環保局昨、今兩天整合相關單位執行重點道路年終聯合大洗掃作業，並持續啟動空氣品質不良應變機制，執行道路長度89公里，預計可削減262公斤PM10排放量，環保局邀全民一起加強清理縣境髒汙道路，讓春遊民眾有個空氣清新的年假。
縣府環保局長顏幸苑說，車輛行駛道路引發的揚塵，也是空氣汙染原因，為傳達幸福屏東安心過好年的理念，環保局鎖定台1線、台3線、台22線、台27線及屏185線等砂石車輛經常性行駛路段，與警察局、鄉公所、砂石場聯誼會、疏濬工程業者及相關道路主管機關配合空品不良應變作業，結合縣內營建工地、砂石場及洗掃街管制計畫合作，春節前整合相關單位聯合大洗掃。
她說，環保局同時協調砂石場及疏濬工程配合提早於春節前全面停工，統一調度洗掃機具及人力，並由環保局負責整合轄區內大型工地及砂石場，於年前除針對所轄認養區域需確實洗掃外，也需完成工區內整理，以防止道路揚塵逸散情形發生，減少空氣污染；這次共出動2台掃街車、22台加壓沖洗水車及2台灑水車、9台山貓及20名執行人員清掃及查核工作，道路長度89公里。
另外環保局於春節期間，協請各大型營建工地、疏濬工程及砂石場每日皆需有指派聯絡人，建立共同管制窗口，有汙染立刻解決，以免有任何車行揚塵狀況發生環保局呼籲各事業單位應主動做好各項汙染防制設施與自主管理，以善盡企業對環境保護之責任。民眾若發現居家附近營建工地、砂石車等有汙染行為，可撥打陳情專線08-7351928檢舉，環保局儘速派員至現場輔導業者改善，維護好空氣大家過好年。
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