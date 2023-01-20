給春節返鄉、出遊民眾乾淨的路 屏東重要道路年終聯合大掃除

年關將至，為還給返鄉民眾乾淨的回家道路並減少車行揚塵造成的空氣汙染，屏東縣政府環保局昨、今兩天整合相關單位執行重點道路年終聯合大洗掃作業，並持續啟動空氣品質不良應變機制，執行道路長度89公里，預計可削減262公斤PM10排放量，環保局邀全民一起加強清理縣境髒汙道路，讓春遊民眾有個空氣清新的年假。

縣府環保局長顏幸苑說，車輛行駛道路引發的揚塵，也是空氣汙染原因，為傳達幸福屏東安心過好年的理念，環保局鎖定台1線、台3線、台22線、台27線及屏185線等砂石車輛經常性行駛路段，與警察局、鄉公所、砂石場聯誼會、疏濬工程業者及相關道路主管機關配合空品不良應變作業，結合縣內營建工地、砂石場及洗掃街管制計畫合作，春節前整合相關單位聯合大洗掃。

她說，環保局同時協調砂石場及疏濬工程配合提早於春節前全面停工，統一調度洗掃機具及人力，並由環保局負責整合轄區內大型工地及砂石場，於年前除針對所轄認養區域需確實洗掃外，也需完成工區內整理，以防止道路揚塵逸散情形發生，減少空氣污染；這次共出動2台掃街車、22台加壓沖洗水車及2台灑水車、9台山貓及20名執行人員清掃及查核工作，道路長度89公里。