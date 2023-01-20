屏東燈節結合全齡共融公園 周春米：保證玩整天都不會膩

春節10天連假天今起展開，橫跨屏東縣民公園、勝利星村、萬年溪及復興公園等地的屏東燈節已在13日登場，縣長周春米說，3大燈區晚間各式漂亮燈飾點綴外，更結合周邊在地特色共融公園，賞燈之餘還可讓大小朋友盡情放電，更是增進家人感情好去處，邀全國民眾連假安排遊程，白天玩公園、逛勝利新村，晚上逛燈節，玩整天都不會膩。

今年屏東3大燈區有43座創意燈飾，持續點燈至2月28日，其中，今年以打造巴洛克為主題的縣民公園，擁有72種不同玩法的「縣民公園共融遊戲場」；以夢幻樂園為主題的萬年溪燈區旁，有蜂巢元素進行設計的「復興公園共融遊戲場」，和可觀賞巨型火箭登入月球的勝利星村燈區，並有動物造型為設計主題的「蘭州共融遊戲場」。

縣府說，屏東縣民公園共融遊戲場占地1.1公頃，幼兒到長輩都可以體驗外，為13歲至18歲的青少年量身訂做多達72種不同遊戲玩法，並結合在地特色素材，打造出屬於旗艦型規模的遊戲場域，還具多種戲水設備，讓孩童一次遊戲多重體驗，因幅員廣大，點燈期間縣府安排遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可免費搭乘，輕鬆遊賞美麗燈飾。

位於萬年溪燈區及殺蛇溪畔旁的「屏東復興公園」，2.3公里長的無障礙環湖步道外，還有以蜂巢造型的元素設計攀爬架、旋轉溜滑梯、鳥巢鞦韆等遊具，和樹下沙坑、成人健體設施，是親子與長者能同運動玩耍的共融式遊樂場，晚間溪畔旁更有許多充滿童趣的燈飾，恐龍樂園、阿拉丁神燈、非凡宇宙等趣味燈飾，吸引小朋友目光。

在屏東中山路與蘭州街交叉口，擁有超萌10座可愛動物造型溜滑梯的「蘭州共融遊戲場」，有恐龍、章魚、鱷魚、貓咪、狗狗、鯨魚、伯勞鳥、大象等溜滑梯及攀爬設施，當夜幕低垂，「勝利星村燈區」將化身為大型的月球世界，月兔及月球生物們彼此相互嬉戲，更運用LED設備，創造出光影，讓民眾體驗漫步浪漫的月球廊道。

縣府為方便民眾賞燈，安排免費環狀接駁車串聯3大燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每10至20分鐘一班，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(勞青處辦公大樓前)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等，在春節期間及228連假還有限定的賞燈雙層巴士。