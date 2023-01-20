春節屏東小黃運費加價50元 監理站查打未按表計費者

春節10天假期今起展開，為避免計程車業者在春節期間向乘客隨意加價、喊價，影響乘客權益或發生糾紛，屏東縣計程車自1月19起至29共11天實施運價加成費率，按表計費全天再加收50元；由於偏遠和觀光區業者春節期間常以議價方式計費，為維護屏東縣春節連假計程車營運秩序，屏東監理站與縣警局交通隊加強稽查計程車是否未按表收費。

屏東監理站長羅振瑞說，計程車司機於乘客上車時，應由計費表內建的春節加成功能收費，不得額外向乘客加收費用，屏東地區如果搭乘計程車發現有未按表計費情形，民眾可將時間、地點、車牌號碼、收取車資金額及駕駛人姓名記下後，向該站08-7666733#304或08-7666136檢舉，經查證屬實，將依違反公路法開處9000元到9萬元罰鍰。

另公路總局為鼓勵民眾連假期間多加利用大眾運輸，自1月20日起至1月29日止，使用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠（限全票乘客）；也提醒現正值疫情期間，搭乘民眾和駕駛員在車內應全程戴上口罩，降低染疫風險。!--@IMAGE_20033286_CENTER@-->