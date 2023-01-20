聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市民春節就醫 一張圖報你知
今起展開農曆春節10天連假，高市衛生局宣布長照服務春節不打烊，此外年節期間如有醫療需求，呼吸道與COVID-19部分可利用300間合約醫療院所，市府指定的25家急救責任醫院除夕到初四也開設急性呼吸道疾病專診，其他門診需求可參照急救責任醫院與市立醫院門診開設情形一覽表。
高市衛生局長黃志中表示，春節是親友團聚時刻，但仍有部分失能獨居長輩及身心障礙者乏人照顧或照顧者須留工作崗位，無法返家照顧等，為此衛生局協調長照特約機構在春節期間持續提供日照、家庭托顧、喘息服務、交通接送等8項服務，分擔家庭照顧者責任，陪伴市內長照服務使用者過好年。
年節期間，民眾如有就醫需求也可查詢門急診開設訊息，民眾可至衛生局官網（https://khd.kcg.gov.tw/tw/news/show.php?num=8743）「最新消息」中查詢。
各行政區呼吸道開診資訊，可洽春節醫療整備300間合約醫療院所( https://gov.tw/6Zn ) 或高雄市防疫地圖( https://gov.tw/CGX )。如有進一步疑問，可直接上各大醫院網站或向醫院電話查詢。
另可利用高市衛生局網站首頁(雄貼心服務>醫療機構看診時段查詢)、衛生福利部中央健康保險署之「全民健保行動快易通(APP)」，查詢春節醫療院所開診情形，衛生局亦提醒，到人潮擁擠場域，務必戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣。居家檢疫、居家隔離或自主健康管理者如有就醫需求，可洽衛生局防疫專線07-7230250安排通訊診療或指定醫院就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言