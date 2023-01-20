高雄市民春節就醫 一張圖報你知

今起展開農曆春節10天連假，高市衛生局宣布長照服務春節不打烊，此外年節期間如有醫療需求，呼吸道與COVID-19部分可利用300間合約醫療院所，市府指定的25家急救責任醫院除夕到初四也開設急性呼吸道疾病專診，其他門診需求可參照急救責任醫院與市立醫院門診開設情形一覽表。

高市衛生局長黃志中表示，春節是親友團聚時刻，但仍有部分失能獨居長輩及身心障礙者乏人照顧或照顧者須留工作崗位，無法返家照顧等，為此衛生局協調長照特約機構在春節期間持續提供日照、家庭托顧、喘息服務、交通接送等8項服務，分擔家庭照顧者責任，陪伴市內長照服務使用者過好年。

年節期間，民眾如有就醫需求也可查詢門急診開設訊息，民眾可至衛生局官網（https://khd.kcg.gov.tw/tw/news/show.php?num=8743）「最新消息」中查詢。

各行政區呼吸道開診資訊，可洽春節醫療整備300間合約醫療院所( https://gov.tw/6Zn ) 或高雄市防疫地圖( https://gov.tw/CGX )。如有進一步疑問，可直接上各大醫院網站或向醫院電話查詢。