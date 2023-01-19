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高雄原駁館近50原民品牌 春節抽3000元購物金

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
春節期間，原駁館推出多項商品優惠，民眾來駁二藝術特區走春，可以把原民特色伴手禮帶回家。圖／高雄市原民會提供
春節期間，原駁館推出多項商品優惠，民眾來駁二藝術特區走春，可以把原民特色伴手禮帶回家。圖／高雄市原民會提供

原駁館位在高雄駁二藝術特區，陳列近50家原住民業者創作商品，因應春節，推出多項新春優惠，除夕到初八，消費滿500元就能加購福袋；年度新品預購享8折，還能參加好禮摸彩，最高獲3000元購物金。

高雄擁有「茂林、那瑪夏、桃源」3個原鄉，涵括台灣16個原住民族群，其中「拉阿魯哇族」與「卡那卡那富族」是高雄獨有。

高雄市政府原住民事務委員會致力保存、發展、行銷高雄豐富的原住民文化，在駁二藝術特區設立「原駁館」，作為原住民品牌通路據點，網羅高雄在地原民工坊與小農，嚴選特色商品，要讓世界認識台灣原住民文化。

春節期間，原駁館因應年節喜慶氣氛，1月21日至29日（除夕到初八），推出鴻運兔展小米露禮盒組，內含3瓶小米露，售價1000元；揚眉兔氣水果酒禮盒，含水果酒3瓶，售價600元；以及其他特色商品優惠。

消費滿500元以上，就能加購福袋。加價168元「平安事業袋」，內含原民特色文創品；398元「喜樂健康袋」，內裝有機健康食品，年節圍爐大啖美食之餘，也要保養身體。福袋內容全為原駁館日常販售商品。

高雄市原民會主委阿布斯表示，原駁館陳列近50家原民業者創作商品，展現原民活力，也是原民豐沛創造力的展演舞台。他說，除了新春促銷活動，即日起新品預購享8折優惠，還可參加摸彩，最高獲3000元購物金；全館消費100元以上送原駁館紅包袋1組，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

原駁館年度新品預購享8折，還能參加好禮摸彩，最高獲3000元購物金。圖／高雄市原民會提供
原駁館年度新品預購享8折，還能參加好禮摸彩，最高獲3000元購物金。圖／高雄市原民會提供
春節期間，到原駁館消費滿500元以上，就能加購福袋。圖／高雄市原民會提供
春節期間，到原駁館消費滿500元以上，就能加購福袋。圖／高雄市原民會提供

原住民 福袋 春節 駁二 文創

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