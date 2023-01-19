金門稅務轉型見證者 首位女稅務局長董梨卿退休

在公職服務43年又10個月，金門首位女性稅務局長董梨卿本周退休，董梨卿從基層做起，是少數見證金門從戰地政務回歸到正常稅務運作者，她認為能在公職生涯內協助金門稅制改革，讓稅賦得以有序漸進回到常軌，是一件很光榮的事情，能全程參與更是難得的經歷。

董梨卿說，她有5個兄弟姐妹，父親務農，但卻很重視教育，在早期10萬大軍的年代，很多家庭都會讓女兒去冰菓室工作，但是她的父親卻要求不論男女都應該好好念書，家中的兄弟姐妹大多在公務體系服務。

她透露，自己在高中時的學業表現一般，但考上輔仁大學經濟系後，就彷彿開竅了，在校都是拿第一名的獎學金。董梨卿說，她大學念的是夜間部，白天都在學校附近的汽車公司打工，比起其他同學需要長時間通勤，她反而多了很多時間可以圖書館念書。

董梨卿表示，某次在圖書館看到一張「金榜題名」告示，看到學長姊錄取公職，她也萌生了考公職的念頭，沒準備多久，在大三時就順利考取公職（地特），當時的她年僅22歲，被村莊的人視為「女狀元」。

她最初分發到新北市中和市公所財政課課員，民國70年6月結婚隨夫婿李榮章請調回金門擔任金門縣稅捐稽徵處稅務員，董梨卿近44年的公務生涯中，都在專業本科，除了9年的財政工作外，其餘都在稅務領域任職，是金門公務界少見的例子。

董梨卿表示，軍管時期金門實施單行法，與台灣是一國兩制，當戰地政務終止後，行政院在82年5月核定金門馬祖稅捐課徵方案，一切稅捐回歸稅制後，而董梨卿當時是金門唯一通過國家考試且大學相關科系畢業之稅務人員，因此獲得長官交付推動金門地區稅務稽徵工作的重任。

董梨卿見證了金門稅務發展的各階段性歷程，如籌劃新制營業稅稽徵及稅務電作等工作，恢復課徵所得稅，在金門成立專責代徵所得稅的國稅單位等。另外，她在財政局課長期間，為了減少菸酒稅法實施後對金門的財政衝擊，在93年的全國地方財政聯繫會議，也建請中央修正中央統籌分配稅款分配辦法第九條，讓金門獲配之菸酒稅不列入基本財政收入額，讓縣庫增加財政收入，去年的中央統籌分配稅款獲配已達18億餘元，讓金門社會福利優於全國各縣市。