高雄駕駛注意！2月1日起大順路路口禁止左轉
高雄輕軌工程推進至大順路段，沿線已全數架設圍籬，預計今年年底可完工通車。高市府今指出，農曆年後2月1日起各左轉路口將陸續關閉各路口左轉時相，屆時大順路沿線車流僅可直行或右轉。
捷運局提醒，2月1日起大順路沿線禁止左轉，用路人可提前改替代道路，建議用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，可多利用鄰近東西向替代道路（明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線，以避免耽誤既定行程。
捷運局指出，大順路全線已架上圍籬，目前正在進行輕軌工程部分路段箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程項目，預計112年底完工通車，完成輕軌成圓。因架設施工圍籬後，車道縮減為兩車道或一快一慢。
為降低工程影響交通，交通局已於大順路段沿線採「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」、工區限速30km/hr，並搭配智慧運輸中心CCTV監視、交大路口增派義交及警力導引車流改道等措施。
博愛路至自由路間的大順一路周邊有百貨商圈、好市多賣場等，為避免造成年節採買民眾，市府在春節期間調整退縮南側圍籬並增加往東方向1車道。另大順三路（建國路至中正路間)東側有電影院、KTV及其他店面，過年期間人流及車流皆比平常較多，目前也以活動式紐澤西護欄圍設，保留大順路北向轉建國路西向之左轉專用道，連假後將架上施工圍籬。
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