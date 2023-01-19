影／台金春運首日 縣長陳福海機場迎接鄉親返鄉過年

長達10天的春節連假明天開始，金門尚義機場今天的飛機幾乎是班班客滿，金門縣長陳福海、金門航站主任洪念慈等人聯袂迎接鄉親們返鄉過年，現場發放福袋、小玩偶，分享過年喜氣，據了解，目前整個疏運的狀況都還很順暢。

今年的春節航空疏運的返金管制期間，從1月19日起至24日之間，從今天一早就有旅台鄉親返回金門過年，為此縣府與航站特別在今明兩天，於航站的到站大廳安排迎賓演出，有柏村國小豎笛隊表演「笛聲悠揚喜迎春」與紫韻箏樂團演出「箏情滿滿迎鄉親」，讓鄉親一下機就有「回家」的感覺。

陳福海今天也在觀光處長張瑞心的陪同下前往航站，歡迎鄉親返鄉過年，並關心疏運情形，陳福海親切的跟鄉親問候，說「歡迎回家」，也提前向大家拜年。

陳福海表示，很慶幸老天爺幫忙，今日的天氣晴朗，相信春運一定可以順利，他也期盼接下來的幾天疏運能有好天氣，讓久居在外的鄉親、學子們可以順利返家，與好久不見的親朋好友們見面團聚。