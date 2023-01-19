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旗山特色公園啟用首日 家長列3缺失盼市府改善

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
今天旗山特色公園啟用首日，家長帶孩子體驗滑梯，發現內部有螺絲稍微翹起，孩子躺下不注意容易被刮傷。記者林品君／攝影
今天旗山特色公園啟用首日，家長帶孩子體驗滑梯，發現內部有螺絲稍微翹起，孩子躺下不注意容易被刮傷。記者林品君／攝影

高雄旗山特色遊戲場，今天下午舉行啟用儀式，旗山國小校長、老師帶領學童首批體驗；現場也有民眾迫不及待帶孩子巡迴遊玩各項設施。有家長表示，終於不用特地進市區，才能享有共融遊戲場，「期待這座公園很久了」；也有家長略表失望說，公園強調適合2至12歲孩童，但部分遊具設計，卻連大人都吃力，認為仍有改善空間。

今天啟用的旗山特色遊戲場，是高市府「區區特色、處處共融」公園計畫，位在旗山的首座特色公園。民眾表示，旗山原本就有幾座公園，但場域都很狹小，遊具多元性、啟發性不足，他們常得帶孩子特地跑到市區，才能享受到市府為孩子打造的遊樂場域。

遊戲場啟用首日就帶孩子前來體驗的民眾說，非常開心旗山人能擁有一座自己的特色公園，遼闊的場地讓孩子可以自由跑跳，各式遊樂設施讓孩子能有不同的肢體活動，刺激多項感官、動作，練習手眼協調，也能盡情放電。

市府打造旗山遊戲場獲在地民眾肯定，卻有今天帶孩子體驗遊戲設施的家長表示，公園強調2至12歲孩童都能在場內盡情玩耍，實際體驗卻發現，旋轉滑梯出口位置過高，身型嬌小的孩童，容易溜下來後直接跌坐地面；首日開放使用，滑梯內就有螺絲翹起，家長擔心孩童躺著下滑時，螺絲會刮傷肌膚，希望管理單位多留意設施的安全維護。

另有家長表示，帶孩子去過市內多座特色公園，只有旗山的鞦韆特別高，可以雙人乘坐的2款黑色鞦韆，連成人都得特別花力氣才能爬上座位，對於兒童可能更加不便與吃力。

多名在地民眾都樂見旗山特色公園落成，期望未來能有更多公園座落旗山，親子假日有更多去處。也有家長補充，對公園最在意的是孩子使用安全，期望管理單位能定期檢查、確認設施安全性，參考孩子實際遊玩情況，適當調整設施友善程度。

高雄旗山特色公園今天下午舉行啟用儀式。記者林品君／攝影
高雄旗山特色公園今天下午舉行啟用儀式。記者林品君／攝影
家長認為可以雙人乘坐的2款黑色盪鞦韆，距離地面過高，成人坐上都顯吃力。記者林品君／攝影
家長認為可以雙人乘坐的2款黑色盪鞦韆，距離地面過高，成人坐上都顯吃力。記者林品君／攝影
有家長認為旋轉滑梯出口距離地面過高，嬌小孩童溜下容易直接跌坐地面。記者林品君／攝影
有家長認為旋轉滑梯出口距離地面過高，嬌小孩童溜下容易直接跌坐地面。記者林品君／攝影

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