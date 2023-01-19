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旗山首座特色遊戲場今啟用 串連老街、糖廠一日旅遊圈

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄旗山特色公園融入在地知名歷史建物「武德殿」特色，攀爬高屋組合採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調。記者林品君／攝影
高雄旗山特色公園融入在地知名歷史建物「武德殿」特色，攀爬高屋組合採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調。記者林品君／攝影

高雄旗山首座特色遊戲場，今天下午舉行啟用典禮。工務局局長楊欽富說，市府投入經費2100萬，在與旗山老街距離不到500公尺處，建造占地約0.2公頃，目前旗山最大的共融公園。趕在年前完工啟用，要讓旗山在地居民、年節來走春的遊客，能有闔家同樂、孩子開心跑跳的場域。

工務局說明，「旗山特色遊戲場」規畫階段辦理多場說明會，聽取在地意見，結合旗山自然環境與在地產業意象，設計融入遊戲場旁，在地知名歷史建物「武德殿」，滑梯採用武德殿日式屋脊造型與沈穩棕色調；沙坑放進旗山有名的「香蕉」遊具，再用香蕉黃點綴鞦韆、地面彩繪。

工務局局長楊欽富表示，遊戲場呼應武德殿武術精神，讓孩子「攀、爬、跑、跳、鑽、滑、搖、盪、轉、沙」10項全能，盡情伸展手腳「只差不能飛」。

楊欽富說，市長陳其邁立下目標，高雄4年完成150座特色公園，今年已完成近30座。他說，特色遊戲場不僅提供民眾日常休閒、遊憩，還要融入地方特色，達到「區區特色、處處共融」，加深在地連結，行銷在地，也促進地方認同。

養工處表示，旗山特色遊戲場設施包含攀爬高屋組合、長型彈跳床、擺盪旋轉遊戲區、山坡遊戲區、沙坑區，還特別規畫孩童滑步、滑板車道，繽紛彩繪點綴路面，刺激孩童視覺體驗。今天有家長立刻帶孩子到場試玩，活潑車道設計，讓孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。

養工處說，除兒童遊戲場，場內也設有樂齡健體設施，回應各年齡休閒遊憩需求，「0到90歲」都能在旗山遊戲場自在活動。

楊欽富補充，旗山早期以香蕉、糖業2大產業聞名，市府近年推動旗糖農創園區，將舊有糖鐵軌道改造為自行車道，串連糖廠、老街成為一日旅遊圈。今天啟用的旗山特色遊戲場就在知名地標武德殿旁，鄰近老街商圈，遊客春節除了來老街走春、品嘗香蕉點心，也能來旗山特色公園活動筋骨、闔家同樂。

高市工務局表示，擺盪旋轉遊戲區的旋轉攀爬組，一般公園少有。記者林品君／攝影
高市工務局表示，擺盪旋轉遊戲區的旋轉攀爬組，一般公園少有。記者林品君／攝影
擺盪旋轉遊戲區受孩童歡迎，共有7組鞦韆，數量較一般公園多，高市工務局長楊欽富指示「要做就多做」。記者林品君／攝影
擺盪旋轉遊戲區受孩童歡迎，共有7組鞦韆，數量較一般公園多，高市工務局長楊欽富指示「要做就多做」。記者林品君／攝影
高雄旗山首座特色遊戲場今啟用，工務局局長楊欽富出席啟用儀式。記者林品君／攝影
高雄旗山首座特色遊戲場今啟用，工務局局長楊欽富出席啟用儀式。記者林品君／攝影
位在旗山特色公園旁的知名歷史建物「武德殿」。記者林品君／攝影
位在旗山特色公園旁的知名歷史建物「武德殿」。記者林品君／攝影
今天有家長帶孩子到場體驗滑步、滑板車道，繽紛、活潑車道設計，讓孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。記者林品君／攝影
今天有家長帶孩子到場體驗滑步、滑板車道，繽紛、活潑車道設計，讓孩子飛車連衝好幾圈，捨不得停。記者林品君／攝影
高雄旗山首座特色遊戲場今啟用，是旗山目前最大的公園。記者林品君／攝影
高雄旗山首座特色遊戲場今啟用，是旗山目前最大的公園。記者林品君／攝影
除兒童遊戲場，場內也設有樂齡健體設施，「0到90歲」都能在旗山遊戲場自在活動。記者林品君／攝影
除兒童遊戲場，場內也設有樂齡健體設施，「0到90歲」都能在旗山遊戲場自在活動。記者林品君／攝影

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