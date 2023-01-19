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金門大橋春遊民眾多 環保局設臨時公廁解三急

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局將從明日起至2月8日，在金門大橋大金端停車場設置臨時廁所。圖／金門縣環保局提供
金門縣環保局將從明日起至2月8日，在金門大橋大金端停車場設置臨時廁所。圖／金門縣環保局提供

金門大橋自去年10月開通以來，成為不少民眾休閒遊憩及觀光打卡熱門景點，但不少人發現周邊竟然沒有設置廁所，金門縣環保局今天表示，將從明日起至2月8日，在金門大橋大金端停車場設置臨時廁所，未來會建設優質公廁，提升環境衛生品質。

得知金門大橋沒有公廁，隨著春節返鄉人潮及遊客增多，金門縣長陳福海特別指示環保局春節期間應於大橋附近設置臨時廁所，提供便民服務，讓鄉親及遊客能有乾淨、舒適、方便的如廁環境。

陳福海表示，公廁是各觀光景點重要門面，要發展觀光需重視公廁，金門大橋以三分交通七分觀光為計畫主軸，為國內第一座大規模跨海大橋，吸引國內外旅客目光，也是許多民眾運動休閒的好場所，目前大橋周遭未有公廁造成部分不便，短期之內以設置臨時廁所方式供民眾方便使用，未來已指示權管單位結合地方文化特質，於大橋旁建設優質公廁，促進觀光產值並提升環境衛生品質。

環保局說明，臨時廁所設置於金門大橋大金端停車場，設置期間自112年1月20日至2月8日，服務時間為上午8時至下午18時，廁所內提供衛生紙、洗手乳等備品供民眾使用，並由清潔人員定期維護。

環保局也呼籲，因春節期間清潔人力吃緊，他們也籲請使用者發揮公德心，疼惜清潔人員的辛勞，尊重後用者的權益，共同維持公廁環境清潔；良好的優質如廁環境，除了靠清潔人員盡力的清潔維護，更需要大家共同維護營造，從本身良好如廁行為做起，留給下個使用者方便及良好感受；民眾如有發現公廁使用相關問題，可致電環保局0965-813100，專人服務。

金門大橋自去年10月開通以來，成為不少民眾休閒遊憩及觀光打卡熱門景點。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋自去年10月開通以來，成為不少民眾休閒遊憩及觀光打卡熱門景點。記者蔡家蓁／攝影

金門大橋 公廁

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