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台南市設春節COVID-19服務專區 確診隔離5天正確這樣算

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

農曆春節將至，台南市衛生局設立春節期間COVID-19服務專區網站，內容包含：COVID-19門診、視訊診療、口服抗病毒藥物調劑服務時段、疫苗接種站(請事先透過台南打疫苗預約)與接觸者領取快篩資訊等，以利市民朋友查詢使用，相關資訊已公布於台南市政府衛生局首頁〈春節防疫專區〉，網址連結：https://reurl.cc/VRdO1n，方便民眾上網查閱。

台南市政府衛生局提醒，現行確診者應居家隔離5天，隔離日期之計算以確診日(採檢日或快篩日)為第0天，往後算5天為隔離期間，第5天仍須隔離至23時59分方能解除隔離，為堅守防疫作為及執法的決心，針對應該遵守居家隔離的市民，將嚴格執行查核；請勿因為想散步、透透氣、採賣物品而擅離住家，未確實落實居家隔離規定，提高社區傳染風險，將以特別條例第13條裁罰，防疫當前絕不寬貸。

台南市春節期間持續提供COVID-19確診者的同住親友(接觸者)領取快篩服務，服務時間公布在臺南市政府衛生局首頁〈春節防疫專區〉，請領取人攜帶領取人身分證、確診者身分證、戶口名簿前往衛生所領取。

衛生局長蘇世斌提醒民眾於居家隔離期間，有問題可以撥打台南市防疫專線06-2880180詢問；春節期間新冠疫苗接種不打烊，台南打疫苗設定莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗共18,158劑可供市民朋友預約，目前已預約1萬2525劑，尚有5633劑供民眾預約。

台南市今(19)日新增1518名COVID-19本土個案，自去(111)年1月1日至今(112)年1月18日，台南市累計確診個案人數共65萬5593名，全年齡累計確診百分比為35.39%。

台南市衛生局設立春節期間COVID-19服務專區網站，市民可依需求查詢使用。圖／衛生局提供
台南市衛生局設立春節期間COVID-19服務專區網站，市民可依需求查詢使用。圖／衛生局提供
台南市衛生局說明確診隔離日期計算圖示（5天隔離日為例）。圖／衛生局提供
台南市衛生局說明確診隔離日期計算圖示（5天隔離日為例）。圖／衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 台南 春節 莫德納

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