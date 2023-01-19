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屏東勝利星村燈節期間限定 誠品、軍用文創快閃營運

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2023屏東燈節熱鬧展開，勝利星村燈區推燈節限定快閃店，誠品書店入駐勝利區，快閃期間至2月底止，讓民眾在賞燈之餘，也能挑本好書享受閱讀。記者劉星君／攝影
2023屏東燈節熱鬧展開，勝利星村燈區推燈節限定快閃店，誠品書店入駐勝利區，快閃期間至2月底止，讓民眾在賞燈之餘，也能挑本好書享受閱讀。記者劉星君／攝影

2023屏東燈節熱鬧展開，勝利星村燈區推燈節限定快閃店，誠品書店、軍用文創及屏東在地文創選物，分別入駐勝利區及成功區，快閃期間至2月底止，讓民眾在賞燈之餘，也能挑本好書享受閱讀，並選購屏東文創好物帶回家。

屏東勝利星村創意生活園區各式各樣文創品牌進駐營運，許多店家已準備迎接年節假期觀光人潮與商機，同時為配合燈節活動，園區近日推出主題快閃店，位在清營巷6號的誠品書店今開幕，選物上不僅有屏東在地選書，更搭配春節推出應景特色食品及文創小物，在日式老建築裡，讓人放慢腳步。

進駐屏東市成功路136號的軍用文創快閃店，以空軍機種為主要特色，提供各機種便帽、POLO衫、飛行夾克、紀念幣、臂章、飄帶等，與軍事迷一起分享。

「好屏製造所成功店」POP-UP SHOP快閃店集結16家在地業者文創品牌，與勝利星村園區專屬文創小物，1月24日（大年初三）在屏東市成功路146號營運，包括屏東縣政府近年輔導文創品牌《幸福皂咖手作坊》、《大埔良作》、《芒果好吃》等等，讓民眾一次打包屏東在地好物。

文化處表示，勝利星村1月24至28日期間舉辦「春節街頭互動派對」，邀請10組團隊，以戲劇、馬戲、音樂、舞蹈等多種樣態的馬戲藝術，歡迎民眾到園區賞燈、散步逛店，感受過年歡樂氛圍。相關資訊可關注勝利星村官網或臉書。

進駐屏東市成功路136號的軍用文創快閃店，以空軍機種為主要特色，提供各機種便帽、POLO衫、飛行夾克、紀念幣、臂章、飄帶等，與軍事迷一起分享。圖／屏東縣府文化處提供
進駐屏東市成功路136號的軍用文創快閃店，以空軍機種為主要特色，提供各機種便帽、POLO衫、飛行夾克、紀念幣、臂章、飄帶等，與軍事迷一起分享。圖／屏東縣府文化處提供
2023屏東燈節熱鬧展開，勝利星村燈區推燈節限定快閃店，誠品書店入駐勝利區，快閃期間至2月底止，讓民眾在賞燈之餘，也能挑本好書享受閱讀。記者劉星君／攝影
2023屏東燈節熱鬧展開，勝利星村燈區推燈節限定快閃店，誠品書店入駐勝利區，快閃期間至2月底止，讓民眾在賞燈之餘，也能挑本好書享受閱讀。記者劉星君／攝影
進駐屏東市成功路136號的軍用文創快閃店，以空軍機種為主要特色，提供各機種便帽、POLO衫、飛行夾克、紀念幣、臂章、飄帶等，與軍事迷一起分享。圖／屏東縣府文化處提供
進駐屏東市成功路136號的軍用文創快閃店，以空軍機種為主要特色，提供各機種便帽、POLO衫、飛行夾克、紀念幣、臂章、飄帶等，與軍事迷一起分享。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 文創 快閃 誠品 勝利星村

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