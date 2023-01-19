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佛光緣美術館高雄館展出「密師白兔之富樂吉祥」 可抽法語求平安

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供

佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。館方表示，度過如虎的疫情之年，邁向吉祥祝福的兔年，星雲大師今年給大家的祝福語「仁和安康．富樂吉祥」，疫情雖然有緩和卻仍如活潑的白兔，跳跳躍躍，輕忽不得。

佛光緣美術館高雄館主任有泉法師說，以星雲大師「人間萬事」吉祥為主軸，展示吉祥的語言、吉祥的動物、吉祥的人物與吉祥的標記等，希望在新的一年當中，每個人都為人間帶來「仁和安康‧富樂吉祥」。

其中吉祥的人物，大師有提到春節「拜天公」的習俗，因此將展示明代三大壁畫之一的法海寺帝釋梵天圖來介紹諸天；吉祥的動物則以《從容庵錄》密師白兔帶領呈現裝置藝術；吉祥的標記以重現西魏莫高窟285窟藻井為代表；吉祥的語言以大師一筆字來帶給大家在新年裡的歡喜和力量。

展場有密師白兔帶領1000隻彩虹兔，五彩繽紛，在開春之際，帶給參觀者心中一片璀燦，特別在元宵節前參觀兔躍龍門，還有驚喜禮與大眾結法緣；另有寺院最美的細節─諸天壁畫，還有新年「心」的力量來源─星雲大師親手寫的一筆字，及重現敦煌莫高窟的美。

民眾可在「密師白兔吉祥法語」區抽個法語，祈求新的一年如意平安；春節期間也安排拜年區，歡迎親子同來，拜年領紅包；另有小朋友的體驗課，分別在1月23、24日(大年初二、初三)下午2點「紅包袋拓印」，1月26至28日(大年初五~初七)安排「手造密師白兔」，歡迎一起來體驗。

佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
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佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。圖／讀者提供

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