佛光緣美術館高雄館展出「密師白兔之富樂吉祥」 可抽法語求平安
佛光山南屏別院佛光緣美術館即日起至3月26日，推出「密師白兔之富樂吉祥─2023星雲大師一筆字春節特展」。館方表示，度過如虎的疫情之年，邁向吉祥祝福的兔年，星雲大師今年給大家的祝福語「仁和安康．富樂吉祥」，疫情雖然有緩和卻仍如活潑的白兔，跳跳躍躍，輕忽不得。
佛光緣美術館高雄館主任有泉法師說，以星雲大師「人間萬事」吉祥為主軸，展示吉祥的語言、吉祥的動物、吉祥的人物與吉祥的標記等，希望在新的一年當中，每個人都為人間帶來「仁和安康‧富樂吉祥」。
其中吉祥的人物，大師有提到春節「拜天公」的習俗，因此將展示明代三大壁畫之一的法海寺帝釋梵天圖來介紹諸天；吉祥的動物則以《從容庵錄》密師白兔帶領呈現裝置藝術；吉祥的標記以重現西魏莫高窟285窟藻井為代表；吉祥的語言以大師一筆字來帶給大家在新年裡的歡喜和力量。
展場有密師白兔帶領1000隻彩虹兔，五彩繽紛，在開春之際，帶給參觀者心中一片璀燦，特別在元宵節前參觀兔躍龍門，還有驚喜禮與大眾結法緣；另有寺院最美的細節─諸天壁畫，還有新年「心」的力量來源─星雲大師親手寫的一筆字，及重現敦煌莫高窟的美。
民眾可在「密師白兔吉祥法語」區抽個法語，祈求新的一年如意平安；春節期間也安排拜年區，歡迎親子同來，拜年領紅包；另有小朋友的體驗課，分別在1月23、24日(大年初二、初三)下午2點「紅包袋拓印」，1月26至28日(大年初五~初七)安排「手造密師白兔」，歡迎一起來體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言