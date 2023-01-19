快訊

在野提案全掰了！立院三讀中央政府總預算 刪減300億

中職／再添猛將！林益全轉隊統一獅 雙方簽訂一年約

獨／長官一聲令下 新竹基層醫護嘆：被迫取消春節行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兔年規畫活體兔餵養 林園區公所挨批後停辦

聯合報／ 記者林巧璉王昭月／高雄即時報導
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝

農曆春節將至，適逢兔年不少單位都絞盡腦汁舉辦相關活動，高市林園區公所舉辦「2023年點亮Linyuan迎新年」活動，在公園設置兔子餵食區，此消息一出立即遭愛兔人士嚴厲抨擊。民眾更發現，兔子昨剛放到公園就有2隻身體不適拉肚子，批公所不尊重生命，對孩子做了最壞的示範。林園區長簡水彬解釋，昨晚決定取消此活動，原意是希望能親子同樂，昨也緊急將兔子送醫。

市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉後與公所溝通，公所也在昨晚決定停止餵兔活動，更立即帶兩隻肚子就醫，獸醫研判是空氣和大自然環境中的球體菌造成兔子不適。簡水彬指出，活動不是要利用兔子，只是希望希望藉由兔年，讓親子可同樂，也感謝外界關心。目前13隻兔子已妥善處理。

林園區公所在幸福公園設置親子同樂餵食兔子區，原規畫22日至29日，民眾在現場打卡就可獲牧草在現場餵食小兔子。此消息在臉書上公布後遭愛兔人士嚴厲抨擊，以洗版留言批區公所以活體動物當成活動招攬，是失敗的生命教育課，也在多則區公所的貼文留言抗議。

昨天迎新年活動甫開幕，主辦單位先將兔子放到籠子帶到公園擺放，讓兔子也適應當地環境。但有兩隻兔子因球體菌開始拉肚子。愛兔民眾質疑「利用活體兔當噱頭，卻不顧兔子不適合放在戶外空間！」也有網友說，「因為兔子溫和就拿他們來做活動，不然年要拿蛇來展示？虎年要展示老虎嗎？」

農業局動保處初步調查，公所尚未公開展演，暫置時即遭檢舉，是否觸法必須釐清，如涉法，依「動保法」可開罰5萬至25萬。目前已有單位可收養安置這些兔子。

市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉，批林園區公所利用活體兔作為活動招攬，不尊重生命，造成兔子身體不適。記者林巧璉／翻攝

親子 兔年

延伸閱讀

結合「生肖」與「過年」 透過閱讀《今年兔當家》回味過年滋味！

被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除

朴恩斌從禮服女神變萌兔　機場時尚竟與育嬰界安撫神器撞造型

Google搜尋新彩蛋 輸入「農曆新年」關鍵字放兔子煙火

相關新聞

台金春運首日 陳福海赴尚義機場迎返鄉民眾

春節台灣金門航線管制首日，在柏村國小豎笛隊悠揚樂聲中，金門縣長陳福海和金門航空站主任洪念慈在尚義機場到站大廳，迎接返鄉民...

金門大橋成打卡景點 設臨時公廁方便民眾春遊

金門大橋自民國111年10月開通後已成打卡景點，但周遭並無公廁，造成民眾不便；縣府環保局今天表示，已在大橋大金端停車場設...

兔年規畫活體兔餵養 林園區公所挨批後停辦

農曆春節將至，適逢兔年不少單位都絞盡腦汁舉辦相關活動，高市林園區公所舉辦「2023年點亮Linyuan迎新年」活動，在公...

訪城中城受災戶 陳其邁帶春聯、小紅包分送喜氣

農曆春節將至，高雄市長陳其邁近日忙著發放兔年小紅包，和民眾拜早年，今天也拜訪城中城受災戶，除了致贈年節禮盒，也特地帶著「...

棧貳庫「沐光茶庵」春節快閃店 海景包廂品茗、逛茶史

2018年裝修完成的棧貳庫，坐落高雄港邊，多元文創商家、活動，加上浪漫港灣夕景，是遊客來訪高雄的熱門打卡點。春節期間，棧...

替地方議員助理爭取加薪 康裕成：議員公費助理費逾20年未調

內政部次長陳宗彥今至高雄市議會頒發正副議長當選證書，高市議長康裕成也藉此機會替全國地方議員助理爭權益，康裕成說，地方議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。