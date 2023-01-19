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兔年規畫活體兔餵養 林園區公所挨批後停辦
農曆春節將至，適逢兔年不少單位都絞盡腦汁舉辦相關活動，高市林園區公所舉辦「2023年點亮Linyuan迎新年」活動，在公園設置兔子餵食區，此消息一出立即遭愛兔人士嚴厲抨擊。民眾更發現，兔子昨剛放到公園就有2隻身體不適拉肚子，批公所不尊重生命，對孩子做了最壞的示範。林園區長簡水彬解釋，昨晚決定取消此活動，原意是希望能親子同樂，昨也緊急將兔子送醫。
市議員邱于軒昨天接獲民眾檢舉後與公所溝通，公所也在昨晚決定停止餵兔活動，更立即帶兩隻肚子就醫，獸醫研判是空氣和大自然環境中的球體菌造成兔子不適。簡水彬指出，活動不是要利用兔子，只是希望希望藉由兔年，讓親子可同樂，也感謝外界關心。目前13隻兔子已妥善處理。
林園區公所在幸福公園設置親子同樂餵食兔子區，原規畫22日至29日，民眾在現場打卡就可獲牧草在現場餵食小兔子。此消息在臉書上公布後遭愛兔人士嚴厲抨擊，以洗版留言批區公所以活體動物當成活動招攬，是失敗的生命教育課，也在多則區公所的貼文留言抗議。
昨天迎新年活動甫開幕，主辦單位先將兔子放到籠子帶到公園擺放，讓兔子也適應當地環境。但有兩隻兔子因球體菌開始拉肚子。愛兔民眾質疑「利用活體兔當噱頭，卻不顧兔子不適合放在戶外空間！」也有網友說，「因為兔子溫和就拿他們來做活動，不然蛇年要拿蛇來展示？虎年要展示老虎嗎？」
農業局動保處初步調查，公所尚未公開展演，暫置時即遭檢舉，是否觸法必須釐清，如涉法，依「動保法」可開罰5萬至25萬。目前已有單位可收養安置這些兔子。
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