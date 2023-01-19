澎湖春節藝文饗宴 紙風車劇團、舞鈴劇場演出

農曆春節年假，澎湖縣文化局邀請紙風車劇團與舞鈴劇場在春節期間公演「蕃薯森林奇遇記」與「海洋慶典」，讓離島民眾在年假期間，也能享受到視覺及聽覺的藝文饗宴。

澎湖文化局表示，舞鈴劇場匯集台灣頂尖藝術家參與， 22日和23日在演藝廳演出「海洋慶典」，將舞台空間幻化成海底世界，透過表演者潛入深藍海底水舞，熱帶魚穿梭追逐，帶領觀眾探索繽紛綺麗的海洋世界。

廣受大小朋友喜愛的紙風車劇團，24日、25日在演藝廳上演「蕃薯森林奇遇記」親子劇，演員造型色彩鮮豔，舞台場景豐富多變，現場還有大型氣球的拋接互動橋段，觀眾不再侷限於觀賞，更能參與戲劇演出，讓大小朋友們擁有快樂的新年。

而澎湖生活博物館也推出「瑞兔走春，跳接新年」系列活動，有開館贈禮、闖關活動、手作活動等，陪民眾過好年。