訪城中城受災戶 陳其邁帶春聯、小紅包分送喜氣

農曆春節將至，高雄市長陳其邁近日忙著發放兔年小紅包，和民眾拜早年，今天也拜訪城中城受災戶，除了致贈年節禮盒，也特地帶著「福兔迎祥」春聯替長輩妝點新家。

74歲陳伯伯是城中城受災戶，去年陳其邁與陳伯伯約定，等陳伯伯搬新家會再到家裡坐坐。今天陳其邁赴約前往，陳伯伯說，自己得知市長要到，天未亮就起床準備。陳伯伯開心地跟陳其邁分享裝修、搬家、入厝等狀況，也感謝市府協助的電視、冰箱、洗衣機、冷氣、床組等家具。

陳其邁特別關心陳伯伯的人際互動狀況，陳伯伯說，鄰里都相處和睦，偶爾有空的時候也會回愛河附近或府北路（城中城）與老友相聚聊天，看到大樓舊址改建成府北公園，也稱讚市府的用心。

陳其邁也至左營拜訪城中城傷者張先生，張先生表示，自己在疫情期間失業，社會局也協助他找工作，目前已穩定就業。城中城後他感受到市府的用心，在失業期間也提供安心上工及就業輔導，另外媒合租屋及慈善資源補助交通工具。陳其邁今天帶著春聯和兔年小紅包，也在紅包上簽名，勉勵張先生要對未來有信心。