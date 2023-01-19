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訪城中城受災戶 陳其邁帶春聯、小紅包分送喜氣

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右二）也帶著春聯、兔年小紅包拜訪城中城傷者張先生（左一）。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁（右二）也帶著春聯、兔年小紅包拜訪城中城傷者張先生（左一）。記者林巧璉／翻攝

農曆春節將至，高雄市長陳其邁近日忙著發放兔年紅包，和民眾拜早年，今天也拜訪城中城受災戶，除了致贈年節禮盒，也特地帶著「福兔迎祥」春聯替長輩妝點新家。

74歲陳伯伯是城中城受災戶，去年陳其邁與陳伯伯約定，等陳伯伯搬新家會再到家裡坐坐。今天陳其邁赴約前往，陳伯伯說，自己得知市長要到，天未亮就起床準備。陳伯伯開心地跟陳其邁分享裝修、搬家、入厝等狀況，也感謝市府協助的電視、冰箱、洗衣機、冷氣、床組等家具。

陳其邁特別關心陳伯伯的人際互動狀況，陳伯伯說，鄰里都相處和睦，偶爾有空的時候也會回愛河附近或府北路（城中城）與老友相聚聊天，看到大樓舊址改建成府北公園，也稱讚市府的用心。

陳其邁也至左營拜訪城中城傷者張先生，張先生表示，自己在疫情期間失業，社會局也協助他找工作，目前已穩定就業。城中城後他感受到市府的用心，在失業期間也提供安心上工及就業輔導，另外媒合租屋及慈善資源補助交通工具。陳其邁今天帶著春聯和兔年小紅包，也在紅包上簽名，勉勵張先生要對未來有信心。

市府表示，城中城大樓舊址已改建成府北公園，可供附近居民休閒，鄰近不遠的七賢國中舊址將打造「七賢安居」社會住宅，屆時會有600戶提供市民居住的需求。市府強調，城中城事件發生至今超過1年，但市府持續陪伴城中城住民及家屬，給予最大的支持和幫助。

高雄市長陳其邁（右）也帶著春聯、兔年小紅包拜訪城中城傷者張先生（左）。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁（右）也帶著春聯、兔年小紅包拜訪城中城傷者張先生（左）。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁（左二）帶著春聯拜訪城中城受災戶陳伯伯（右二）。記者林巧璉／翻攝
高雄市長陳其邁（左二）帶著春聯拜訪城中城受災戶陳伯伯（右二）。記者林巧璉／翻攝

陳其邁 紅包 兔年

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