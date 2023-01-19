棧貳庫「沐光茶庵」春節快閃店 海景包廂品茗、逛茶史

2018年裝修完成的棧貳庫，坐落高雄港邊，多元文創商家、活動，加上浪漫港灣夕景，是遊客來訪高雄的熱門打卡點。春節期間，棧貳庫2樓打造為期1個月的「沐光茶庵」快閃店，結合高雄港茶文化展，提供全套茶葉沖煮器具、19間獨立海景包廂，歡迎家庭、情侶、朋友來棧貳庫走春、喫茶、賞海景。

高雄鹽埕區新樂街號稱「奶茶一條街」，不到500公尺街區，聚集近10家奶茶店。雄本老屋與棧貳庫營運團隊高雄港區土地開發股份有限公司，合作探勘高雄港區文化，挖掘茶葉與牛乳沿港區發展的歷史，布設高雄港茶文化展；另結合台灣製茶、泡茶文化，1月22日至2月28日，推出「沐光茶庵」快閃店，供民眾體驗台灣茶文化。

沐光茶庵位在棧貳庫2樓，共19間包廂，與無印良品合作打造簡約木質調與溫潤灰色系外觀，其中12間包廂面海，大片橫幅玻璃窗如同畫框，框出一幅迷人的高雄港景，自然採光灑落藤編坐蓆，民眾可以在獨立包廂空間，使用全套茶具，體驗沖煮凍頂烏龍、文山包種、蜜香紅茶、茉莉香片4款台灣茶。

單間包廂可容納4人，除了泡茶，也能任選2款具有年節氣息的台灣傳統點心，包含麻荖、黑糖麻糬、沐光當日限定小點等；包廂費用90分鐘500元，茶湯費含點心每人100元，民眾體驗泡茶前，服務人員會先教學，後續提供簡單書面指引，自行操作時可以搭配參看。

「沐光茶庵」快閃店開放時間為1月22日至2月28日，上午10點至晚上9點，民眾來高雄港周圍文創基地遊覽、走春，別忘走進沐光茶庵體驗台灣馳名的茶文化，賞海景也能一邊享用滿溢春節氣息的年節點心。