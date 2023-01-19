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棧貳庫「沐光茶庵」春節快閃店 海景包廂品茗、逛茶史

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
沐光茶庵旁邊也布設高雄港茶文化展，除了訴說港茶歷史，也展出茶相關文物。記者林品君／攝影
沐光茶庵旁邊也布設高雄港茶文化展，除了訴說港茶歷史，也展出茶相關文物。記者林品君／攝影

2018年裝修完成的棧貳庫，坐落高雄港邊，多元文創商家、活動，加上浪漫港灣夕景，是遊客來訪高雄的熱門打卡點。春節期間，棧貳庫2樓打造為期1個月的「沐光茶庵」快閃店，結合高雄港茶文化展，提供全套茶葉沖煮器具、19間獨立海景包廂，歡迎家庭、情侶、朋友來棧貳庫走春、喫茶、賞海景。

高雄鹽埕區新樂街號稱「奶茶一條街」，不到500公尺街區，聚集近10家奶茶店。雄本老屋與棧貳庫營運團隊高雄港區土地開發股份有限公司，合作探勘高雄港區文化，挖掘茶葉與牛乳沿港區發展的歷史，布設高雄港茶文化展；另結合台灣製茶、泡茶文化，1月22日至2月28日，推出「沐光茶庵」快閃店，供民眾體驗台灣茶文化。

沐光茶庵位在棧貳庫2樓，共19間包廂，與無印良品合作打造簡約木質調與溫潤灰色系外觀，其中12間包廂面海，大片橫幅玻璃窗如同畫框，框出一幅迷人的高雄港景，自然採光灑落藤編坐蓆，民眾可以在獨立包廂空間，使用全套茶具，體驗沖煮凍頂烏龍、文山包種、蜜香紅茶、茉莉香片4款台灣茶。

單間包廂可容納4人，除了泡茶，也能任選2款具有年節氣息的台灣傳統點心，包含麻荖、黑糖麻糬、沐光當日限定小點等；包廂費用90分鐘500元，茶湯費含點心每人100元，民眾體驗泡茶前，服務人員會先教學，後續提供簡單書面指引，自行操作時可以搭配參看。

「沐光茶庵」快閃店開放時間為1月22日至2月28日，上午10點至晚上9點，民眾來高雄港周圍文創基地遊覽、走春，別忘走進沐光茶庵體驗台灣馳名的茶文化，賞海景也能一邊享用滿溢春節氣息的年節點心。

沐光茶庵提供全套茶葉沖煮器具，民眾可自行體驗沖泡茶葉；另附贈充滿年節氣息的點心，民眾可以和親友在海景包廂共度悠閒下午。記者林品君／攝影
沐光茶庵提供全套茶葉沖煮器具，民眾可自行體驗沖泡茶葉；另附贈充滿年節氣息的點心，民眾可以和親友在海景包廂共度悠閒下午。記者林品君／攝影
沐光茶庵提供茶文化體驗，19間包廂有12間面海，品茗還能欣賞海景。記者林品君／攝影
沐光茶庵提供茶文化體驗，19間包廂有12間面海，品茗還能欣賞海景。記者林品君／攝影
沐光茶庵團隊請來台灣知名茶師莊雋宇，調配最佳茶葉沖泡比例。記者林品君／攝影
沐光茶庵團隊請來台灣知名茶師莊雋宇，調配最佳茶葉沖泡比例。記者林品君／攝影
沐光茶庵旁邊也布設高雄港茶文化展，除了訴說港茶歷史，也展出茶相關文物。記者林品君／攝影
沐光茶庵旁邊也布設高雄港茶文化展，除了訴說港茶歷史，也展出茶相關文物。記者林品君／攝影
沐光茶庵團隊請來台灣知名茶師莊雋宇，調配最佳茶葉沖泡比例。記者林品君／攝影
沐光茶庵團隊請來台灣知名茶師莊雋宇，調配最佳茶葉沖泡比例。記者林品君／攝影

高雄港 快閃 節氣

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