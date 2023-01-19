台金春運首日 陳福海赴尚義機場迎返鄉民眾

春節台灣金門航線管制首日，在柏村國小豎笛隊悠揚樂聲中，金門縣長陳福海和金門航空站主任洪念慈在尚義機場到站大廳，迎接返鄉民眾並致贈福袋祝賀新年快樂。

今年農曆春節假期為20日至29日；交通部民航局規劃台金航線管制期間為19日至30日，共12天。縣府與金門航空站今明2天在尚義機場旅客到站大廳辦理「慶團圓，過好年」迎鄉親活動。今天由柏村國小豎笛隊打頭陣演奏，陳福海和洪念慈則一同發放福袋、春節小飾品和兔子玩偶，分享過年喜氣。

陳福海接受媒體聯訪表示，今天天氣好，疏運順暢，期待往後幾天也都能如此順利圓滿。

洪念慈說明，目前台金航線有金門到台北、台中、高雄、嘉義、台南和澎湖6條航線，每年往返台金的旅客量呈直線成長，對金門地區觀光事業發展及交通運輸貢獻良多；近3年來雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，旅運量降低，但航空站服務品質上持續精進符，合國際級水準。

今天下午2時將由紫韻箏樂團繼續演出迎接鄉親；明天上午10時還有凡爾賽大提琴重奏團迎新春；下午紫韻箏樂團再次獻藝，以樂音歡迎民眾回家過年。

因應旅客人潮眾多，航空站提醒，第1停車場在連續假期有停車位不足情形，航空站建置「航空站即時車位資訊顯示系統」，旅客可至航空站官網查詢；此外，縣府也設置有金門停車（金好停）APP，提供各停車場停車資訊供民眾參考。