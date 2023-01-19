替地方議員助理爭取加薪 康裕成：議員公費助理費逾20年未調

內政部次長陳宗彥今至高雄市議會頒發正副議長當選證書，高市議長康裕成也藉此機會替全國地方議員助理爭權益，康裕成說，地方議會的議員公費助理補助費逾20年未調整，早已不符實際需求，並影響議員問政品質，期盼中央儘速修法，調升公費助理補助費用。

陳宗彥回應，希望全國地方議會針對相關修法進行意見整合，在尊重民主精神及取得社會共識下，中央將配合盡速推動相關修法。

陳宗彥今至議會頒發第4屆議長、副議長當選證書，康裕成接獲證書後指出，中央應盡快調升公費助理補助費，也要建立符合現況的加班費制度，目前的助理補助費已不符實際需求，這也影響到議員問政的品質。曾俊傑說，希望在地方財源允許下，賦予地方更多自主權。

康裕成表示，立法院公費助理薪資可以調整，並編列加班費預算，但同樣是民意機關的地方議員公費助理卻已20年未調整薪資，更沒有加班費，建議中央研議建立合宜的加班費核發制度。

曾俊傑說，議員公費助理相關權益應比照立法院制度，中央和地方民代公費助理相關權益應採一致性，不應有差別制度，期盼在地方財源允許下，賦予地方更多自主權。