聽新聞
test
0:00 / 0:00
替地方議員助理爭取加薪 康裕成：議員公費助理費逾20年未調
內政部次長陳宗彥今至高雄市議會頒發正副議長當選證書，高市議長康裕成也藉此機會替全國地方議員助理爭權益，康裕成說，地方議會的議員公費助理補助費逾20年未調整，早已不符實際需求，並影響議員問政品質，期盼中央儘速修法，調升公費助理補助費用。
陳宗彥回應，希望全國地方議會針對相關修法進行意見整合，在尊重民主精神及取得社會共識下，中央將配合盡速推動相關修法。
陳宗彥今至議會頒發第4屆議長、副議長當選證書，康裕成接獲證書後指出，中央應盡快調升公費助理補助費，也要建立符合現況的加班費制度，目前的助理補助費已不符實際需求，這也影響到議員問政的品質。曾俊傑說，希望在地方財源允許下，賦予地方更多自主權。
康裕成表示，立法院公費助理薪資可以調整，並編列加班費預算，但同樣是民意機關的地方議員公費助理卻已20年未調整薪資，更沒有加班費，建議中央研議建立合宜的加班費核發制度。
曾俊傑說，議員公費助理相關權益應比照立法院制度，中央和地方民代公費助理相關權益應採一致性，不應有差別制度，期盼在地方財源允許下，賦予地方更多自主權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言