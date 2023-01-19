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高雄年輕失業率六都最低 陳其邁：產業轉型是重中之重

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市長陳其邁（中）今天表示，產業轉型更是解決就業問題的「重中之重」。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁（中）今天表示，產業轉型更是解決就業問題的「重中之重」。記者林保光／攝影

行政院主計總處昨天發布去年全年失業率是22年最低，高雄市長陳其邁今天因高雄年輕人的失業率是六都最低，表示會繼續在實習的媒合、職場的體驗、多元就業方案，給年輕人更多初入職場就業的支持，並認為產業轉型更是解決就業問題的「重中之重」。

主計總處昨天指出，去年12月失業率為3.52%，較11月下降0.09％，去年全年失業率平均為3.67%，是22年新低。高雄市青年局今天更提出，去年全年高雄市15歲至24歲失業率9.8%，為六都最低，去年下半年25歲至29歲，失業率為5.5%，比上半年下降1.6％，降幅居六都之冠，排名為六都第3名，認為青年就業政策奏效。

高雄市長陳其邁今天表示，如何增加就業或是促進產業升級，這2年的努力都有一定的成績，他也會在實習的媒合、職場的體驗、多元就業方案，來給年輕朋友更多初入職場就業的支持，

另外創業的部分，不管是資金、業師、相關輔導計畫也會同步加速進行，讓年輕朋友一方面增加就業機會、二方面也能有更優質的工作，也配合整個城市的轉型，讓經濟能持續的發展。

陳其邁說，「產業轉型是解決就業問題的重中之重」，所以包括半導體或是亞灣區的亞灣2.0企業旗艦計畫逐步展開，一方面從傳統產業轉型，二方面也能夠帶動內需，服務業的需求也會更加強勁。

陳其邁以去年為例，預估營業銷售總額會達到5.8兆，意味不管是在服務業或製造業，這2年都大幅度成長，他相信經濟繁榮、人民好生活、創造更多就業機會，會是他未來4年努力的重點。

「做好市長，照顧好市民的生活，這是我唯一要做的事情」陳其邁卸下代理民進黨主席職務，今天參加高雄市警局高階警官交接典禮前，接受媒體聯訪，表示「可以說鬆一口氣」。他說，代理黨主席是個「意外插曲」，在做過2年市長，台北的政治他覺得生疏，是臨危授命代理黨主席，未來4年一定會顧好高雄市政、全力衝刺，「繼續拚拚拚、緊緊緊」來加速市政建設。

高雄市長 失業 陳其邁

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