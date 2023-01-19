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屏東大鵬灣導入智能商店、公廁 採買伴手禮、如廁方便有趣

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大鵬灣國家風景區導入「迷你AI智能商店」，設在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處，遊客用智慧型手機就能輕鬆購得嚴選的屏東伴手禮。圖／鵬管處提供
屏東大鵬灣國家風景區導入「迷你AI智能商店」，設在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處，遊客用智慧型手機就能輕鬆購得嚴選的屏東伴手禮。圖／鵬管處提供

人工智慧妙用無窮，觀光局大鵬灣國家風景區管理處與資策會合作打造「迷你AI智能商店」，設在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處，遊客用智慧型手機就能輕鬆購得的屏東好物伴手禮，透過AI數據還能知道遊客最喜歡的品項及口味，讓遊客旅行採買伴手禮方便又有趣；另在小琉球導入首間「智慧公廁」，每間使用狀況一目了然。

鵬管處副處長王玟傑表示，在「迷你AI智能商店」遊客只要拿出手機LINE PAY或信用卡刷一下，就可以打開門自由選擇喜歡的商品，不用排隊結帳，只要關上門就完成；架上商品嚴選自屏東觀光圈業者，是必買的屏東伴手禮，首波推出內埔「牛角灣巧克力咖啡農園」可可豆與可可牛軋糖製品、枋山「村長的水果」洋蔥脆片與果乾、屏東市「長安製麵」手工麵條、恆春「一芳」海苔醬、小琉球「蜜仔」蕃薯糖等特色伴手禮。

他說，現在已邁入AI及大數據的新世代，消費模式也要隨時代推陳出新，屏東太陽大，以往常有遊客抱怨沒有販賣機可買東西；春節年假會有許多人來到大鵬灣國家風景區，透過無人「迷你AI智能商店」，用輕鬆便利的方式推廣屏東農地特色，服務遊客；結合AI、IOT、大數據等科技，還可掌握貨架商品是否需補貨、保存期限是否到期、甚至可以讓管理者知道遊客喜歡哪些商品，未來將推出更多合適的活動與伴手禮方案。

他說，小琉球上月導入首間「智慧公廁」，遊客最有感的是廁所外的「數位資訊看板」，蹲式或坐式廁所數量、每間廁所使用情況皆一目了然，排隊等候時還能觀看看板的活動廣告，隨時掌握最新活動資訊；它整合人工智慧與物聯網(IOT)技術，透過AI運算就能得知使用情況、空氣品質、溫溼度、與衛生紙耗材等數據，有效增加管理者與清潔效率，提供遊客更好的旅遊品質，未來將逐步將服務擴及大鵬灣國家風景區其他公廁。

屏東大鵬灣國家風景區導入「迷你AI智能商店」，設在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處，遊客用智慧型手機就能輕鬆購得嚴選的屏東伴手禮。圖／鵬管處提供
屏東大鵬灣國家風景區導入「迷你AI智能商店」，設在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處，遊客用智慧型手機就能輕鬆購得嚴選的屏東伴手禮。圖／鵬管處提供

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