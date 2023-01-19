影／這個年很難過...家園被強制重劃 高雄大寮居民再度陳抗

高雄市第74期大寮區伍厝段2014年自辦市地重劃，但有86名地主擔心無家可住組成自救會，今天在政治大學地質系教授徐世榮陪同下再度到高市府陳抗，拒絕被劃入。自救會中有26人是低收入戶，高齡80多歲林姓老婦哭訴，「拜託市長救救我們，有財團要強拆我們家！」市府副秘書長王啟川出面接下陳情書並保證，2月就找重劃會與居民一起協商，一定會優先保障弱勢權益。

反大寮區74期伍厝自辦重劃自救會去年在選前就曾到四維行政中心陳情，自救會今說，成員僅是弱勢老百姓，不是哄抬價錢更不是阻礙發展，「這是我們從小居住的家，也是先人留下來的祖產！」眾人舉著白布條高喊「反對家園迫遷」。

徐世榮今至高雄聲援自救會時表示，高市已有多個自辦市地重劃案爆出爭議，許多不願參加的居民被強行劃入重劃範圍，每天擔心無家可歸。根據「兩人權公約」的審查結果，台灣的自辦市地重劃嚴重侵害基本人權。

徐世榮痛批，自辦市地重劃發生問題時都被認定是「私權爭議」，既然是這樣就要尊重個人意願，不願意參加的人應該被排除。在日本需要全數地主同意，但台灣的自辦市地重劃卻是多數決，只要半數同意即可。

「官員在開心過年，我們在擔心害怕，這個年很難過。」自救會成員指出，每天飽受財團威脅說要拆屋，市府卻無法保護老百姓。這幾年已陸續有10多人過世，有人甚至擔心到住院。有人高喊，市府到底拿到多少好處？為何不阻止惡劣的重劃手段。

王啟川接下陳情書表示，市府一定會嚴格監督重劃會保障弱勢權益，自辦重劃是由當地地主，後續還有相關程序要走，但在弱勢居住未處理完善前不會進行下一步驟。市府會成立溝通平台，年後將請重劃會和弱勢住戶一起溝通。另外，後續重劃會有任何會議，市府會派員參加，監督重劃會，一定會與弱勢住民站在一起。