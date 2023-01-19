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屏東台糖紙漿廠C棟倉庫 未來將化身多功能商場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台糖紙漿廠原料倉庫，具產業遺址價值，屏縣府保留工業遺址意象，將其改造成充滿歷史感與工業感的時尚商業空間，去年8月動工，預計最快今年5月完工，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
台糖紙漿廠原料倉庫，具產業遺址價值，屏縣府保留工業遺址意象，將其改造成充滿歷史感與工業感的時尚商業空間，去年8月動工，預計最快今年5月完工，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供

位在屏東縣的台糖紙漿廠原料倉庫，具產業遺址價值，見證歷史文化發展，屏東縣政府保留其工業遺址意象的同時，將其改造成充滿歷史感與工業感的時尚商業空間，工程已於去年8月動工，預計最快於今年5月完工。

城鄉發展處表示，台糖紙漿廠為台糖唯一紙漿廠，見證台糖多角化經營，大跨度力霸型鋼架、大跨距空間具再利用價值。縣府將其打造成屬於屏東的藝文空間，由城鄉處規畫設計，完工後則由文化處負責行銷招商，創造文創新天地。

城鄉處說，2019年台糖C棟倉庫曾辦理「台灣設計展」，超過2000坪的廣闊空間，讓策展團隊有許多發揮空間，也獲得民眾回響。利用空間優勢，設計時結合網路社群媒體行銷運營手法，在空間中設置巨型動物或裝置藝術來創造話題性，讓空間變得更有趣，期望成為民眾打卡熱門地點，帶動商場人氣，創造營收。

C倉庫鄰近縣民公園，設計發想除結合新作復舊手法為社主軸外，為延續其工業遺址氛圍，透過卸除正立牆面，改成大面積落地窗設計，將室外目光拉近至倉庫內，凸顯C倉庫大跨度力霸型鋼架建築結構的歷史建物特色與文化價值。

色彩與材料計畫別有用心，選擇了1909年糖廠建廠當時常見的溫潤咖啡色系木紋，牆壁選擇質樸的白色與水泥原色來貫穿整個主要空間，搭上帶有工業風語彙的金屬鏽蝕版、擴張網、金屬馬賽克、火燒磚等材質，讓整個空間跳脫過往商業模式，成為獨一無二的藝文空間。

縣府指出，空間櫃位尚在設計中，預計有15個餐飲櫃位，也有預留共創空間、裝置藝術等區域，未來如何使用須待委管單位決定，城鄉處與文化處也將積極討論，期待完工啟用後能吸引到更多民眾到訪，成為縣民閒暇時去處。

屏東縣政府 遺址

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