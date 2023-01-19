過年大掃除 垃圾量倍增 周春米慰勞清潔隊員

明天開始10天春節假期，每到春節前夕，清潔隊垃圾清運量倍增，屏東縣長周春米今到九如鄉清潔隊慰勞清潔隊員，感謝他們過去一整年辛苦，肩負登革熱防治、新冠疫情消毒、垃圾清理、資源回收，春節前夕周春米頒發加菜金給清潔隊員，為他們加油打氣。

周春米說，明天開始放春節連假，過年前大家大掃除，這幾天清潔隊員工作量加重，九如鄉屏東縣交通要道，國道三號下來就抵達九如鄉，也感謝清潔隊員打掃環境，讓民眾一下交流道，看到美麗清潔的屏東。

「屏東春節很精彩，熱博、燈會」，周春米說，這幾天開始她到菜市場跟大家拜早年發兔年紅包、縣府春聯，過年期間，她預計大年初一開始鄉鎮廟宇拜廟，大年初二休息半天陪伴媽媽，大年初四開始縣府行程，她會特別在熱帶農業博覽會發小紅包，希望交通順暢平安。

屏東縣九如鄉清潔隊長黃朝政說，過年前民眾清出垃圾都比平常多1倍，清潔隊員運送垃圾、收集垃圾，以往一台車可以載完，如今要跑兩到三趟，對隊員體力負荷大，不過過年期間本來就是這樣，盡力完成，感謝鄉民配合。

周春米說，屏東縣人口數近80萬人幅員廣大，清潔隊員總數為1131人，需執行垃圾清運、街道清掃（溝）、資源回收、市容整頓及環境消毒等任務，相較於直轄市清潔隊人力配置，工作量頗吃重，呼籲民眾多體諒清潔隊員辛勞，共同維護環境清潔，在家落實垃圾分類、資源回收，以減少垃圾量，做好家戶內外「巡、倒、清、刷」孳生源清除工作，減輕清潔隊員的負擔。

縣府環保局指出，春節假期從1月20日至1月29日長達10天，民眾配合公所清潔隊的春節垃圾收運時間，停止清運的期間不要將垃圾包放置於屋外，避免因亂丟垃圾造成環境髒亂。