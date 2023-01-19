快訊

電影《想見你》票房開紅盤 專家分析：關鍵在克服這難題

企業辦學有一套 揭科大豪發3個月年終關鍵原因

吃下第2大股東持股 王雪紅「完全執政」TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年大掃除 垃圾量倍增 周春米慰勞清潔隊員

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今到九如鄉公所清潔隊慰勞清潔隊員們，並致贈加菜金兩萬元。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今到九如鄉公所清潔隊慰勞清潔隊員們，並致贈加菜金兩萬元。記者劉星君／攝影

明天開始10天春節假期，每到春節前夕，清潔隊垃圾清運量倍增，屏東縣長周春米今到九如鄉清潔隊慰勞清潔隊員，感謝他們過去一整年辛苦，肩負登革熱防治、新冠疫情消毒、垃圾清理、資源回收，春節前夕周春米頒發加菜金給清潔隊員，為他們加油打氣。

周春米說，明天開始放春節連假，過年前大家大掃除，這幾天清潔隊員工作量加重，九如鄉屏東縣交通要道，國道三號下來就抵達九如鄉，也感謝清潔隊員打掃環境，讓民眾一下交流道，看到美麗清潔的屏東。

「屏東春節很精彩，熱博、燈會」，周春米說，這幾天開始她到菜市場跟大家拜早年發兔年紅包、縣府春聯，過年期間，她預計大年初一開始鄉鎮廟宇拜廟，大年初二休息半天陪伴媽媽，大年初四開始縣府行程，她會特別在熱帶農業博覽會發小紅包，希望交通順暢平安。

屏東縣九如鄉清潔隊長黃朝政說，過年前民眾清出垃圾都比平常多1倍，清潔隊員運送垃圾、收集垃圾，以往一台車可以載完，如今要跑兩到三趟，對隊員體力負荷大，不過過年期間本來就是這樣，盡力完成，感謝鄉民配合。

周春米說，屏東縣人口數近80萬人幅員廣大，清潔隊員總數為1131人，需執行垃圾清運、街道清掃（溝）、資源回收、市容整頓及環境消毒等任務，相較於直轄市清潔隊人力配置，工作量頗吃重，呼籲民眾多體諒清潔隊員辛勞，共同維護環境清潔，在家落實垃圾分類、資源回收，以減少垃圾量，做好家戶內外「巡、倒、清、刷」孳生源清除工作，減輕清潔隊員的負擔。

縣府環保局指出，春節假期從1月20日至1月29日長達10天，民眾配合公所清潔隊的春節垃圾收運時間，停止清運的期間不要將垃圾包放置於屋外，避免因亂丟垃圾造成環境髒亂。

屏東縣長周春米（中）今到九如鄉公所清潔隊慰勞清潔隊員們，並致贈加菜金兩萬元。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）今到九如鄉公所清潔隊慰勞清潔隊員們，並致贈加菜金兩萬元。記者劉星君／攝影

春節

延伸閱讀

185北線雙層巴士專屬視角 草鴞佇立鳳梨田成特色地景

協勤民力默默付出不畏辛勞 屏縣長周春米頒慰問金

屏縣長選舉無效之訴蘇清泉提新事證 周春米委任律師回擊

民進黨主席補選 屏縣長周春米籲黨員踴躍投票

相關新聞

影／這個年很難過...家園被強制重劃 高雄大寮居民再度陳抗

高雄市第74期大寮區伍厝段2014年自辦市地重劃，但有86名地主擔心無家可住組成自救會，今天在政治大學地質系教授徐世榮陪...

六都首位原住民分局長上任 陳其邁：治安工作沒有蜜月期

高雄市政府警察局今天舉行高階警察交接典禮，共有15名分局長、2名大隊長履新。六龜警分局長由督察何正光升任；他是屏東牡丹排...

屏東台糖紙漿廠C棟倉庫 未來將化身多功能商場

位在屏東縣的台糖紙漿廠原料倉庫，具產業遺址價值，見證歷史文化發展，屏東縣政府保留其工業遺址意象的同時，將其改造成充滿歷史...

過年大掃除 垃圾量倍增 周春米慰勞清潔隊員

明天開始10天春節假期，每到春節前夕，清潔隊垃圾清運量倍增，屏東縣長周春米今到九如鄉清潔隊慰勞清潔隊員，感謝他們過去一整...

金門警到獨老家中幫理髮、整理環境 老人家直呼感動

再過幾天，就要過年了！金門縣警局金湖分局昨前進關懷獨居老人起居，在金湖分局分局長曾冠螢的帶領下，到老人家協助大掃除，除了...

兒童我最大！高雄漢民公園變身航空新樂園

斥資逾1500萬改造的高雄漢民公園今早啟用，呼應鄰近小港機場，整座公園經在地小朋友表達意見後融入航空意象，別具特色。工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。