兒童我最大！高雄漢民公園變身航空新樂園

斥資逾1500萬改造的高雄漢民公園今早啟用，呼應鄰近小港機場，整座公園經在地小朋友表達意見後融入航空意象，別具特色。工務局也利用公園內原先綠樹，再增埔一排樹木，營造「龍貓公園」氣氛，讓漢民公園成為一座名副其實的森林中的遊樂園。

鄰近高雄小港機場的漢民路的漢民公園周遭有漢民國小、中山國中及小港高中環繞，是小港區公園主要的親子遊憩場所，因闢建逾10年，遊具老舊，地方民代及里長催生改造，獲議會支持，市府為此舉辦兩場公民參與會議，會中邀兒童表達意見，最終敲定融入「航空」意象，全新改造。

高市工務局表示，漢民公園占地0.25公頃，改造後建置7公尺高的飛翔塔台遊具及4公尺高的飛機造型遊具，搭配飛機翱翔天際的地墊彩繪，讓孩子可以體驗飛行員樂趣。遊戲場也的採分齡分區設計，提供攀爬、溜滑梯、平衡、旋轉、彈跳等不同感官體驗。

副市長林欽榮表示，高市已完成24座特色公園，光小港地區就有坪鳳公園、小港一號公園及漢民公園3座，未來4年，市府的目標是完成150座的特色公園，特別感謝「特公盟」協助，讓高雄的特色遊戲場，「處處是共融，區區有特色」。

工務局長楊欽富說，漢民公園整建時，留下漂亮的圓形廣場，除既有的成排樹木外，再補植一排，營造類似「龍貓公園」的氣氛，預計明春就能長得很漂亮，一般遊戲場很少像漢民公園樹蔭那麼多，未來將會是座結合航空意象的「森林中的公園」。