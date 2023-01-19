高市111年失業率六都最低 推就業服務僱用獎助跨域津貼

高雄市勞工局表示，依據行政院主計總處最新統計數據，111年全國失業率為3.67%，高雄市失業率為3.6%，與臺南市並列為六都最低；高雄市15至24歲的青年失業率為9.8%，也是六都最低，顯示高市府積極招商引資與擴展就業服務已逐見成效。

勞工局指出，高雄市失業率較110年3.9%下降，111年雖仍受新冠肺炎疫情影響，勞工局努力配合中央紓困政策協助事業單位維持營運及勞工穩定就業外，也持續運用 及就業福袋等各項就業促進工具積極媒合市民就業，讓整體失業情勢較110年再下降0.3%。

勞工局長周登春表示，為提供民眾就業媒合服務，市府秉持「服務不打烊、媒合不中斷」精神，111年度共辦理29場次大型及中型現場徵才活動，參與廠商690家，提供2萬6246個就業機會，初步媒合2278人次，初步媒合率53.40%；另依據廠商需求不定期辦理小型及單一現場徵才活動，共計辦理416場次，包含產業園區小型徵才及旅宿業者單一徵才，提供求職者之就業機會及意願。

疫情逐漸趨緩，勞工局在遵守防疫原則下辦理單一及小型現場徵才活動，持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼、提供職業訓練等各項就業促進工具積極媒合民眾就業。112年預計於北高雄地區增設高市第2個銀髮人才服務據點，擴大中高齡者及高齡者就業服務範圍。