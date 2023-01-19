185北線雙層巴士專屬視角 草鴞佇立鳳梨田成特色地景

推廣屏東185縣道觀光，屏東縣政府去年將雙層巴士開進185縣道，帶領民眾將風景一次盡收眼底的獨特旅遊視角及動人的沿山風光，為延續好評，今年屏東雙層巴士換上「185沿山旺『兔』來」新裝，1月23日大年初二開跑。北線部分今年的鳳梨地景不再只有彩虹，匯集青年共創，設計具永續意念的作品《旺福鴞》，成為北線雙層巴士遊客專屬視角。

縣長周春米說，屏東為第一個將雙層巴士開進鄉道的縣市，讓民眾免出國即享受國際級的待遇，從水門轉運站出發分成南北兩線，沿途不同景緻值得各來一趟，雙層巴士安排專業導覽人員解說，遊客可以了解沿途地景和文化，觀光、農產同步推進。

周春米說，今年最特別的是位於銀獅農莊前的鳳梨田區，揮別以往單一色系填滿的方式，邀請青年匯聚創意想像為鳳梨田設計地景圖案，首波登場的作品以支持友善農業、永續保育行動的「草鴞」為主題，希望觀光同時喚起大眾對於鳳梨田生態的關注，將成為北線185縣道雙層巴士的最大亮點。

勞青處長李雨蓁說，引動青年對家鄉及土地的認同是縣府推動的政策之一，去年因應地方需求首次做出新嘗試辦理「第1屆屏東青年農客松創新創業提案競賽活動」，運用科技導入與農業結合，串聯第33屆十大模範農民、銀獅農莊農場主人洪銘聰合作，以設計農業地景為主軸，邀請青年發想、互相激盪學習，首屆有20組團隊參賽，經過2天1夜的農客松活動評選出金獎、銀獎、銅獎及3名潛力獎。

金獎隊伍的作品《旺福鴞》大年初二亮相、銀獎團隊實作成品將會在3月底呈現。勞青處指出，《旺福鴞》作品集結金獎團隊-鳥來旺來福氣來、銅獎團隊-地青耗時一個月共同努力完成，金獎團隊發揮設計長才與無人機測繪技術、銅獎團隊運用鳳梨戴帽的操作技術與田間管理經驗兩組團隊相互配搭、合作完成，青年參與讓設計成真、實現創意，