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360億產值／視察屏科 蘇揆：甘蔗地今種金條

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高鐵特定區及科學園，未來將可創造百億產值。行政院長蘇貞昌昨天視察，並上台說明未來的規畫目標（圖）。記者劉學聖／攝影
屏東高鐵特定區及科學園，未來將可創造百億產值。行政院長蘇貞昌昨天視察，並上台說明未來的規畫目標（圖）。記者劉學聖／攝影

國科會南科管理局預計在屏東高鐵特定區周邊設置科學園區，已通過環評初審，全案送環評大會審查。行政院長蘇貞昌昨視察時表示，看著年少時釣魚、打鳥的六塊厝，如今已成屏東新都心，未來屏科將帶來5400個就業機會、360億元產值，台灣已不是重北輕南，他有幸為國家做事，也感謝行政團隊有效率的合作。

屏東縣府指出，屏東高鐵特定區面積307公頃，現地為台糖六塊厝農場，預計引進智慧農醫、太空科技、淨零科技等新興科技產業。屏東科技產業園區擴區今年3月動土，實驗中學預計113年8月招生；屏東高鐵車站的綜合規畫進入期末評估，國際棒球場工程目前招標。

屏東高鐵特定區及科學園，未來將可創造百億產值。記者劉學聖／攝影
屏東高鐵特定區及科學園，未來將可創造百億產值。記者劉學聖／攝影

蘇貞昌說，他用兩年兩個月時間為台灣擘劃700公頃科學園區，若再加上動工楠梓科學園區，共有900公頃，台灣已不是重北輕南，而是整體發展。

他當屏東縣長時人口91萬，現在不到80萬人，若沒就業機會，人口會外流，他築巢引鳳規畫科學園區、科技產業園區，未來屏東科學園區打造南台灣科技廊帶，將帶來5400個就業機會、360億元產值。現在高鐵南延屏東，他也請交通部讓高鐵路線、高屏二快加速進行。

「看到故鄉甘蔗地如今是種金條」，蘇貞昌感慨說，回想起當年他釣魚、打鳥地方，如今科學園區、運動園區、產業科技園區，從少年拚到老，看到故鄉變化很不錯，他有幸為國家做事、人民服務、為故鄉規畫，感謝行政院團隊有效率會做事，還有地方配合。

地方人士則說，昨各部會上台報告業務，像在發表畢業感言。

高鐵 蘇貞昌

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