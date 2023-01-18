影／蘇貞昌視察屏東高鐵特定區 稱昔日是甘蔗田未來產金

行政院長蘇貞昌18日回到屏東故鄉，視察「屏東高鐵特定區與科學園區」辦理進度，經濟部、教育部、交通部、國科會上台報告業務進度，蘇貞昌致詞感性感謝行政院團隊，蘇看著年少時釣魚、打鳥的六塊厝，如今變成屏東新都心，他從少年拚到老，「看到故鄉甘蔗地如今變成不是種甘蔗、是種金條」，這樣也不錯，屏東一定出頭。

台下地方人士私下說，各部會上台報告說明業務，但也很像在發表畢業感言。蘇貞昌昨致詞感性說，有幸為國家做事、人民服務、為故鄉規畫，感謝行政院團隊，有效率會做事，還有地方配合，才幾年時間，將過往甘蔗地，他年輕時釣魚、打鳥地方，如今變成科學園區、科技產業園區、運動園區、還有雙語學校實驗中學。

蘇貞昌說，他不是對故鄉偏頗，這是他對全台規畫，他用兩年兩個月，為台灣擘劃七百公頃科學園區，若再加上動工楠梓科學園區，共有九百公頃，近兩千億，台灣已不是重北輕南，而是整體發展。

蘇貞昌說，科學園區打造是南台灣科技廊帶，屏東科學園區將帶來5400個就業機會、360億元產值。他當屏東縣長時人口91萬，現在人口數不到80萬人，如果沒有就業機會，人口外流，他築巢引鳳，規畫科學園區、科技產業園區，相輔相成。

蘇貞昌說，他上次當行政院長時，高鐵通車是他主持，當時一日生活圈，現在高鐵南延屏東，兩小時到屏東。他也請交通部，讓高鐵路線、高屏二快加速進行。

蘇貞昌說，謝謝教育部長，班班有冷氣、生生有平板、中央廚房大帶小，屏東偏鄉多，為屏東教育改善。運動產業園區興建棒球場，一定要請教專家，比賽、動線座位及配置，須做到國際級等級，重大建設一次到位。

蘇貞昌感慨說，回想起當年他釣魚、打鳥地方，如今科學園區、運動園區、產業科技園區，從少年拚到老，看到故鄉變化，以前甘蔗地，可以變成產金，打造屏東新都心。

屏東縣府秘書長邱黃肇崇說，屏東高鐵特定區面積307公頃。屏東縣位在最南端，面對長期性地區發展失衡，聯外交通顯得相當重要。台鐵路廊進入六塊厝地區為土堤路段，過六塊厝排水後即為高架路段，高低差阻礙交通動線。蘇貞昌也在會中裁示，核准高鐵特定區範圍內的台鐵路廊能在高鐵延伸屏東時，順勢以高架化方式抬高，發展不會南北阻隔。