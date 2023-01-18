快訊

直升機失事…數名烏克蘭高層喪命 澤倫斯基回應了

日本2022年外國觀光客轉增！台灣排名第二 第一名是「這國家」

12生肖比一比！屬兔的人到越南「變屬貓」 背後原因曝光

影／蘇貞昌視察屏東高鐵特定區 稱昔日是甘蔗田未來產金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影

行政院長蘇貞昌18日回到屏東故鄉，視察「屏東高鐵特定區與科學園區」辦理進度，經濟部、教育部、交通部、國科會上台報告業務進度，蘇貞昌致詞感性感謝行政院團隊，蘇看著年少時釣魚、打鳥的六塊厝，如今變成屏東新都心，他從少年拚到老，「看到故鄉甘蔗地如今變成不是種甘蔗、是種金條」，這樣也不錯，屏東一定出頭。

台下地方人士私下說，各部會上台報告說明業務，但也很像在發表畢業感言。蘇貞昌昨致詞感性說，有幸為國家做事、人民服務、為故鄉規畫，感謝行政院團隊，有效率會做事，還有地方配合，才幾年時間，將過往甘蔗地，他年輕時釣魚、打鳥地方，如今變成科學園區、科技產業園區、運動園區、還有雙語學校實驗中學。

蘇貞昌說，他不是對故鄉偏頗，這是他對全台規畫，他用兩年兩個月，為台灣擘劃七百公頃科學園區，若再加上動工楠梓科學園區，共有九百公頃，近兩千億，台灣已不是重北輕南，而是整體發展。

蘇貞昌說，科學園區打造是南台灣科技廊帶，屏東科學園區將帶來5400個就業機會、360億元產值。他當屏東縣長時人口91萬，現在人口數不到80萬人，如果沒有就業機會，人口外流，他築巢引鳳，規畫科學園區、科技產業園區，相輔相成。

蘇貞昌說，他上次當行政院長時，高鐵通車是他主持，當時一日生活圈，現在高鐵南延屏東，兩小時到屏東。他也請交通部，讓高鐵路線、高屏二快加速進行。

蘇貞昌說，謝謝教育部長，班班有冷氣、生生有平板、中央廚房大帶小，屏東偏鄉多，為屏東教育改善。運動產業園區興建棒球場，一定要請教專家，比賽、動線座位及配置，須做到國際級等級，重大建設一次到位。

蘇貞昌感慨說，回想起當年他釣魚、打鳥地方，如今科學園區、運動園區、產業科技園區，從少年拚到老，看到故鄉變化，以前甘蔗地，可以變成產金，打造屏東新都心。

屏東縣府秘書長邱黃肇崇說，屏東高鐵特定區面積307公頃。屏東縣位在最南端，面對長期性地區發展失衡，聯外交通顯得相當重要。台鐵路廊進入六塊厝地區為土堤路段，過六塊厝排水後即為高架路段，高低差阻礙交通動線。蘇貞昌也在會中裁示，核准高鐵特定區範圍內的台鐵路廊能在高鐵延伸屏東時，順勢以高架化方式抬高，發展不會南北阻隔。

縣府指出，科技產業園區擴區今年3月動土。科學園區環評初審通過將提送環評大會；實驗中學預計113年8月招生；屏東高鐵車站的綜合規畫進入期末規畫；國際棒球場工程目前招標。

行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（右）今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（右）今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度，看到年輕時候甘蔗田，他還會在這裡釣魚、打鳥，如今將變成高鐵特定區、產金條，成為屏東新都心。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌今回到故鄉屏東視察屏東高鐵特定區規畫進度。記者劉學聖／攝影

蘇貞昌 高鐵

延伸閱讀

【重磅快評】東漢末、明昏君 賴清德能扭轉末世亂象？

影／全民普發6千最快等4月？蘇貞昌：立院盡快通過特別條例

內閣改組名單已出爐？蘇揆：明天就會知道結果

外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

相關新聞

高雄燈會主視覺曝光 龍虎塔當主角凸顯台灣味

2023高雄燈會首度移師左營蓮池潭舉辦，預計在大年初五（1月26日）登場。高市府觀光局今天公布由高雄設計師林士揚創作的燈...

韓國瑜低調現身高雄 民眾吃水餃巧遇驚呼「大彩蛋！」

農曆春節即將到來，高雄市前市長韓國瑜今天低調現身高雄送愛心物資，國民黨智庫執行長柯志恩陪同關懷弱勢。柯志恩說，中午陪同韓...

影／蘇貞昌視察屏東高鐵特定區 稱昔日是甘蔗田未來產金

行政院長蘇貞昌18日回到屏東故鄉，視察「屏東高鐵特定區與科學園區」辦理進度，經濟部、教育部、交通部、國科會上台報告業務進...

台澎春節疏運將進高峰 視機位隨時加開

19日進入春節年假台澎交通疏運高峰，澎湖縣政府將在台北、台中和高雄機場設置聯合候補櫃檯，隨時視機位需求，協調各航空公司加...

公聽會救闢道砍樹 高市府：貨櫃車專用道國家重大建設

高雄市「小港區沿海路、中鋼路貨櫃車專用道，如何保護樹木與增進交通安全」公聽會，今天在山明里活動中心舉行，主持人高雄市議員...

金門縣長陳福海走訪金城國中 盼讓城中場館串接社區

金門縣長陳福海今天走訪金城國中校園，針對學生的學習環境及教育場域的空間規劃設施進行了解，對於城中師生的需求與推動中的政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。