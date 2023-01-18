高雄燈會主視覺曝光 龍虎塔當主角凸顯台灣味

2023高雄燈會首度移師左營蓮池潭舉辦，預計在大年初五（1月26日）登場。高市府觀光局今天公布由高雄設計師林士揚創作的燈會主視覺，以蓮池潭知名地標「龍虎塔」搭配兔年俏皮元素，強調今年高雄燈會有著生猛有力的「高雄魂」及濃濃台灣味。

高雄燈會1月26日至2月5日在蓮池潭舉辦，燈會主視覺邀請高雄子弟林士揚設計，以龍虎塔搭配飛躍玉兔，營造生猛活力及略帶童趣意象，凸顯豐富多元的台灣文化。林士揚指出，主視覺右上方有一隻跳躍的粉紅卯兔，呼應兔年生肖，祝福賞燈民眾鴻運高照、前「兔」似錦。

觀光局長高閔琳說，今年燈會根據地形特色規畫環潭水陸燈區，周邊廟宇配合參香祈福摸彩活動，另有八家將、官將首、宋江陣等知名團體帶來的民俗藝陣展演，向國內外朋友呈現生猛有力的高雄魂與台灣味，可說是「越在地、越國際」。

交通局提醒，蓮池潭燈區未設大型汽車停車場，台鐵左營站出站，過個馬路即抵達舊左營國中主燈區，若搭捷運可在左營站下車步行，或在二號出口轉乘「301蓮潭賞燈公車」，一站直達燈區，燈會期間每天下午2點半至晚上11點行駛，每10至15分鐘一班車；也可選擇搭乘205、217、218、219、301等公車到蓮池潭外圍的左營南站。