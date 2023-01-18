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台澎春節疏運將進高峰 視機位隨時加開

中央社／ 澎湖縣18日電
圖為澎湖馬公機場。示意圖／聯合報系資料照
圖為澎湖馬公機場。示意圖／聯合報系資料照

19日進入春節年假台澎交通疏運高峰，澎湖縣政府將在台北、台中和高雄機場設置聯合候補櫃檯，隨時視機位需求，協調各航空公司加開包機，讓鄉親都能順利返鄉過年。

澎湖縣長陳光復關心鄉親交通需求，指示旅遊處做好春節疏運整備與服務，除持續受理春節機位需求，協助返鄉赴台外，20至21日在台北設置聯合候補櫃檯，19日至21日在台中、高雄等航空站；以及23日、25至26日與29日在馬公航空站設置鄉親服務處，並視機位需求協調各航空公司加開包機，滿足鄉親交通需求。

縣府遊處表示，今年春節連假疏運，因航空公司自主加班或調整放大機型，提供逾13萬座位數外，縣府主動再協調航空公司增開7航班包機，提供1212機位。考量年假期間仍有部分民眾前往機場現場補位，因此春節假期疏運尖峰時段，加派人力在航空站設置聯合候補櫃檯或服務處，將視現場候補人潮，不定時清點現場實際候補人數，適時啟動加班機疏運。

旅遊處提醒，春節假期疏運期間，各航空公司因應增加運能，加開班機及放大機型，搭機人潮眾多，民眾得在航班起飛前30分鐘內抵達機場完成劃位，否則機位將被取消；如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並規定辦理退票，以維護自身權益。

旅遊處也提醒，春節航機各航空啟動A321、 738等大型機型，因下貨艙無空調溫控設備，除水產類，寵物等其他活體動物不受理託運。

春節 航班 澎湖縣

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