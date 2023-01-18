金廈同慶春節大年初一共同施放煙花 要給民眾「好看」

喜愛看煙火秀的民眾注意囉！「金廈兩岸春節煙火」即將於1月22日（農曆大年初一）晚上在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口與廈門市環島路黃厝沙灘隔海同步施放煙火，預計施放1550多發高空煙火與各式一般煙火，透過高空交錯綻放，讓民眾感受歡樂與奇幻，驚喜與浪漫，歡迎鄉親踴躍前往欣賞，一同團聚歡慶新年。

由縣府、廈門市台商投資企業協會與烈嶼鄉公所共同舉辦的「金廈春節煙火施放」將在農曆新年首日熱鬧登場，預訂在1月22日晚上20時至20時30分，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，兩地一同營造濃濃年味，共同歡慶春節。

據了解，因為去年受到疫情停辦，今年的規模更甚以往，預計施放25發盆花84盆、三吋禮花彈864發、六吋煙花彈622發、八吋煙花彈40發，總計6個篇章，30分鐘煙火節目內容，煙火在高空中交錯綻放，照亮金廈和平夜空，呈現一幅幅絕美畫面，穿透過寒冬，讓鄉親感受新奇浪漫，充滿歡樂與夢幻，也帶來新春暖意。

活動當晚除煙火秀，還有暖場音樂表演、迎春節目，並且備有暖冬熱飲供應，提醒鄉親，今年金門大橋開通，人流、車流將有別於往年，盡可能提早前往會場，等待欣賞長達30分鐘的跨年璀璨煙火秀。

活動現場周圍屆時也將配合進行交通管制，非上林村居民車輛請勿行駛進入村莊，進場車輛進入烈嶼鄉後建議以逆時鐘方向行進，濱海大道L26據點至會場路段配合單側停車，活動結束後行經濱海大道、南環路離開會場，相關管制請鄉親配合。

另外為了方便鄉親前往烈嶼觀賞春節煙火，活動前後，規劃金沙、金湖、金城車站至上林村辦公處往返接駁專車，提供鄉親選擇，相關煙火活動訊息如下：

暖場活動時間：19點至20點；接駁專車發車時間，將視人流實際狀況機動調度， (1)沙美車站 →山外車站 →上林村辦公處 17:45、18:00 (2)金城車站 →上林村辦公處 18:00、18:15、18:30 (3)上林村辦公處 →沙美、山外、金城車站 20:40起，至接駁完旅客為止。 (4)接駁車輛有限，巡迴載送，屆時請耐心等候，或建議可搭乘金烈幹線公車。

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