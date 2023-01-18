公聽會救闢道砍樹 高市府：貨櫃車專用道國家重大建設

高雄市「小港區沿海路、中鋼路貨櫃車專用道，如何保護樹木與增進交通安全」公聽會，今天在山明里活動中心舉行，主持人高雄市議員陳麗娜表示，貨櫃車專用道規畫設計與綠色團體、地方人士期待有落差或疑慮，建議相關單位妥善處理。工務局表示，這是國家重大建設，樹木問題會納入工程辦理改善。

陳麗娜表示，過去公聽會多在議會舉行，移到地方是希望更多地方人参與。綠色團體、地方人士指臨時性道路工程要移植大量喬木，又不能增進交通安全，因此強力反對。

森林城市協會理事長莊傑任指出，市府因應高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，擬闢臨時性聯外貨櫃車專用道，並計畫遷移中鋼路、沿海路長約7公里、種植約25年共2722棵喬木。林蔭道路有景觀、遮蔭、淨化空氣作用，大型喬木移植花大錢存活率却很低。新規畫道路路口左右轉非常混亂、危險，重車和小客車依舊共用車道，設計非常不理想。

高雄公有樹木修剪維設諮詢會委員楊吉壽建議，行道樹應現狀保留，他每天上下班經過這裡，認為專用道規畫不當，未來一定塞車。標線改造台灣路主編劉冠頡、台灣交通安全協會理事長林詠軒與大林蒲自救會理事長黃琨育，希望道路規畫要特別著重交通安全、尤其機車道的安排。

高雄公民監督公僕行動聯盟副理事長陳銘彬期待政府規建設，要從民眾、生態立場著想。立法委員吳怡玎辦公室主任蔡淑雅要求官員對民眾提出「細節」都應進行會勘，尋求最佳方案。

高雄市工務局說明，高雄洲際貨櫃中心即將在今年啟用營運，市府與交通部合作推動本市貨櫃車專用道計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道，超前部署以降低營運後增量貨櫃車對前鎮、小港地區道路交通的衝擊；並透過路型調整設置轉向專用車道，同時改善沿海路道路交通。