金門縣長陳福海走訪金城國中 盼讓城中場館串接社區

金門縣長陳福海今天走訪金城國中校園，針對學生的學習環境及教育場域的空間規劃設施進行了解，對於城中師生的需求與推動中的政策進行實地的評估，陳福海表示，縣府將優先協助學校需求的規劃，並作為社區與學校資源連接的平臺，讓社區的優勢與資源可以挹注城中的師生，也讓城中的場館可以串接社區，達成彼此共榮的雙贏局面。

陳福海今天輕車簡從的金城國中，並由校長謝志偉率領行政團隊陪同，向縣長報告目前的學校經營情形，並實地勘察原訂將進行的地下停車場興建案。陳福海表示，現階段的金門的財政正面臨嚴峻的挑戰，需要進一步的去盤整各項資源，並更審慎的面對各項公共建設的興建。

陳福海也說，金門財政的困境，除了撙節經費的使用外，他將透過積極的與中央各部會鏈接，努力的去引進中央的資源與各項的外部投資，讓金門的發展能在財政紀律的規畫中，繼續有序的向前邁進。

另外，陳福海也特別指示，教育是他在各項政策中，最優先重視的重要施政方針，如果停車場的興建，將對孩子學習的環境有重大影響時，那必須做更周延的考量，重新審慎的去做分析與評估，縣府責無旁貸，需要為孩子的健全學習規畫做最佳的環境經營，讓城中的每一位孩子都能享受到最優質的教育環境。