金門農林漁牧各所蓄勢待發 提供春節好去處

農曆春節即將到來金門縣政府秘書長謝世傑今天率建設處代理處長李銘培及所屬團隊，到農林漁牧各所瞭解迎新春農業展系列活動辦理情形，指示做好每項活動的前置準備作業。

縣府建設處發布新聞表示，農林漁牧各所往年都是民眾大年初一到初三走春的必去之處，過去幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，各所迎春活動取消或縮小規模；隨著疫情有緩解趨勢，4所迎春活動逐步恢復昔日盛況。

謝世傑在各所踏勘後表示，這次活動交通動線的安排，將是過年期間最重要的考驗，相信經過今天調整後，整體狀況會更好。

建設處指出，明年農曆適逢癸卯兔年，農業試驗所吉祥物「安直兔」甜蜜登場迎賓，2.5公尺高的安直兔及芋仔旺充氣玩偶將在農試所中庭廣場亮相；所內並以「甘薯吃甜甜」的形象，打造五彩繽紛風車牆、波斯菊花海，同時規劃安直兔盆栽手繪DIY、遊園車等活動，讓民眾甜蜜暖心過兔年。

建設處表示，林務所14日辦理的假日花市活動，可說是春節活動的暖身，所方結合縣內書法協會成員在園區的酒甕上揮毫，打造出獨一無二的「酒香藝文大道」；過年期間，林務所準備了白兔充氣滾滾球「包子兔」、穿戴式舞獅紙箱、兔兔方箱等活動，加上各式的植栽配置，邀請民眾在林務所走春。

水試所部分，則是在年節期間推出「2023迎新春浯島媽祖平安鹽祭」祈福祭禮儀式，祈求金門風調雨順、闔家平安，並辦理園遊會、錢兔似錦搏金龜、食藻教育推廣等活動。至於民眾期待已久的釣魚活動今年也重新開辦，讓鄉親初一至初三期間，可以在試驗池自由垂釣，祝福新的一年「年年有餘（魚）」。

畜試所今年則以彎彎兔（one one two）迎新春為主題，除了和馬匹合照、滾草球、草原變裝秀、桶子雞燒烤、食農教育、彎彎兔的家等活動或場景布置外，所方也準備了畜試所最著名的熱鮮奶、霜淇淋、沙沙冰給來訪的遊客品嚐。畜試所提醒，落實使用者付費原則，在享受乳製產品的同時，提供鄉親自由樂捐機會，一同幫助弱勢兒童。

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