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韓國瑜低調現身高雄 民眾吃水餃巧遇驚呼「大彩蛋！」
農曆春節即將到來，高雄市前市長韓國瑜今天低調現身高雄送愛心物資，國民黨智庫執行長柯志恩陪同關懷弱勢。柯志恩說，中午陪同韓市長去果貿吃水餃，要求合影的民眾赫然發現，身旁陪同用餐的人竟是韓市長，直呼發現大彩蛋，「這是新年最好的畫面」。
韓國瑜定居雲林，繼去年底到高雄助選後，今天上午以點亮基金會董事長身分來高雄關懷弱勢，此行主要探望照顧植物人弟弟的印先生，也前往紅十字會育幼中心、慈暉園贈送物資。
柯志恩有感而發說，印先生獨自扶養植物人弟弟多年，要照顧植物人實屬不易，除了要顧生活起居，更需要日以繼夜的陪伴，非常辛苦，社會上仍有許多個案，亟需大家一同關懷。
柯也說，典亮基金會過年前為全省各地的弱勢團體送新帽與新襪，韓市長秉持著「莫忘世上苦人多」的精神持續關心台灣的弱勢團體，還有其他無私為弱勢奉獻與支持的善心人士，他們的愛心讓這個社會更溫暖，未來自己也會繼續攜手做公益、送愛心。
韓國瑜低調來高雄，知情的地方人士不多，今天中午用餐時發生有趣插曲。柯志恩說，她與韓國瑜前往果貿「吳媽家餃子店」吃水餃，民眾看到她想過來拍照，起初沒有注意到韓市長，走近後突然發現她身旁的人竟然是韓市長，心情就像發現大彩蛋，直呼「這是新年最好的畫面」。
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