東港鹽埔漁港外籍船員休憩處所完工啟用 設熱水淋浴間、祈禱室
為落實關懷及照顧外籍船員岸上生活，農委會漁業署補助東港區漁會，在東港鹽埔漁港鹽埔泊區設置外籍船員休憩處所今天啟用，讓外籍船員在春節時可使用全新的休憩處所。
漁業署表示，為照顧來台灣工作的外籍船員，在鹽埔泊區鄰近作業漁船停泊區域，就近設置淋浴間5間、祈禱室及休息室各1間，讓外籍船員便利使用；休憩處所免費供應熱水，讓外籍船員洗個熱呼呼的熱水澡，溫暖外籍船員身心；祈禱室提供外籍船員進行宗教禱告儀式，使身心靈得以安穩，獲得慰藉。
漁業署表示，休憩處所設置過程中，多次與外籍船員溝通，納入外籍船員意見，以符需求，並藉由外籍船員共同參與，希望能一起共同維護休憩處所。
漁業署說，未來將持續提升及關注外籍船員福利，完善漁港周邊船員休憩設施，提供外籍船員在港期間使用，以關懷照顧外籍船員；今天啟用，也在現場向外籍船員拜年，致贈柑橘及當地特產旗魚鬆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言