快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

東港鹽埔漁港外籍船員休憩處所完工啟用 設熱水淋浴間、祈禱室

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
祈禱室外觀。圖／漁業署提供
祈禱室外觀。圖／漁業署提供

為落實關懷及照顧外籍船員岸上生活，農委會漁業署補助東港區漁會，在東港鹽埔漁港鹽埔泊區設置外籍船員休憩處所今天啟用，讓外籍船員在春節時可使用全新的休憩處所。

漁業署表示，為照顧來台灣工作的外籍船員，在鹽埔泊區鄰近作業漁船停泊區域，就近設置淋浴間5間、祈禱室及休息室各1間，讓外籍船員便利使用；休憩處所免費供應熱水，讓外籍船員洗個熱呼呼的熱水澡，溫暖外籍船員身心；祈禱室提供外籍船員進行宗教禱告儀式，使身心靈得以安穩，獲得慰藉。

漁業署表示，休憩處所設置過程中，多次與外籍船員溝通，納入外籍船員意見，以符需求，並藉由外籍船員共同參與，希望能一起共同維護休憩處所。

漁業署說，未來將持續提升及關注外籍船員福利，完善漁港周邊船員休憩設施，提供外籍船員在港期間使用，以關懷照顧外籍船員；今天啟用，也在現場向外籍船員拜年，致贈柑橘及當地特產旗魚鬆。

祈禱室內部。圖／漁業署提供
祈禱室內部。圖／漁業署提供
淋浴間外觀。圖／漁業署提供
淋浴間外觀。圖／漁業署提供

漁業署 東港 拜年

延伸閱讀

感恩為台灣漁業付出的他們 鹽埔漁港外籍漁工休憩所啟用

運動中心專心淋浴 被陌生男偷襲套握下體 他怒告性騷

女性友人凌晨洗澡沐浴 他一時性起全裸闖入喊「我想要」下場慘了！

元旦假期國境之南人車湧現 東港警教你替代道路怎麼走

相關新聞

嚇傻！搬家吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司下場慘了

高雄鼓山區一棟大樓住戶日前搬家時，請搬家公司安排吊車將大型原木桌吊至1樓，但疑似綁紮不確實，女屋主說完「怎麼感覺歪歪的？...

東港鹽埔漁港外籍船員休憩處所完工啟用 設熱水淋浴間、祈禱室

為落實關懷及照顧外籍船員岸上生活，農委會漁業署補助東港區漁會，在東港鹽埔漁港鹽埔泊區設置外籍船員休憩處所今天啟用，讓外籍...

澎湖國際廣場打造魟魚海鳥遨遊意象 走春過好年

澎湖縣政府為增添春節喜氣，趕在年節前在第三漁港國際廣場園區增設「遨遊飛翔」的魟魚、海鳥及錦鯉等意象，讓園區宛若一座海島樂...

高雄蓮潭燈會26日登場！周邊道路交通管制 搭「這幾號」公車也能到

高雄蓮潭燈會26日起在蓮池潭登場，高雄市交通局今天表示，燈會期間，蓮池潭周邊道路將實施交通管制，並加強違規拖吊取締，另外...

感恩為台灣漁業付出的他們 鹽埔漁港外籍漁工休憩所啟用

屏東縣東港鎮鹽埔漁港是國內重要的近海、遠洋漁業基地，逾半漁船仰賴外籍漁工，為照顧撫慰他們的身心靈，漁業署與東港區漁會繼前...

屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 認購傳遞對浪浪的愛

還記得2022年屏東燈節栩栩如生、可愛又浪漫的老虎海報嗎？去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。