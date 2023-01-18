東港鹽埔漁港外籍船員休憩處所完工啟用 設熱水淋浴間、祈禱室

為落實關懷及照顧外籍船員岸上生活，農委會漁業署補助東港區漁會，在東港鹽埔漁港鹽埔泊區設置外籍船員休憩處所今天啟用，讓外籍船員在春節時可使用全新的休憩處所。

漁業署表示，為照顧來台灣工作的外籍船員，在鹽埔泊區鄰近作業漁船停泊區域，就近設置淋浴間5間、祈禱室及休息室各1間，讓外籍船員便利使用；休憩處所免費供應熱水，讓外籍船員洗個熱呼呼的熱水澡，溫暖外籍船員身心；祈禱室提供外籍船員進行宗教禱告儀式，使身心靈得以安穩，獲得慰藉。

漁業署表示，休憩處所設置過程中，多次與外籍船員溝通，納入外籍船員意見，以符需求，並藉由外籍船員共同參與，希望能一起共同維護休憩處所。