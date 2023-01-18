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高雄蓮潭燈會26日登場！周邊道路交通管制 搭「這幾號」公車也能到

中央社／ 高雄18日電
高雄燈會今年首地移師左營蓮池潭，將結合在地舊城、廟宇特色，打造小而美燈會。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年首地移師左營蓮池潭，將結合在地舊城、廟宇特色，打造小而美燈會。圖／高市觀光局提供

高雄蓮潭燈會26日起在蓮池潭登場，高雄市交通局今天表示，燈會期間，蓮池潭周邊道路將實施交通管制，並加強違規拖吊取締，另外，現場沒有汽車停車場，建議搭乘捷運來賞燈。

高雄蓮潭燈會1月26日到2月5日於左營蓮池潭舉辦，交通局發布新聞稿表示，民眾可搭乘大眾運輸到台鐵左營（舊城）站及公車左營南站，步行3至7分鐘即可抵達會場。

交通局也提醒，由於腹地有限，現場沒有汽車停車場，開車的民眾可到高雄市14大捷運轉乘站，再搭乘捷運來賞燈。目前也正協調台鐵加密班次，增停台鐵左營站、美術館站。

另外，搭乘捷運民眾可在捷運左營站下車步行或轉乘「301蓮潭賞燈公車」，燈會期間每天下午2時30分至晚上11時行駛，每10至15分鐘一班車，視情況加密班距；或可選擇搭乘205、217、218、219、301等公車到蓮池潭外圍的左營南站。

對於騎機車的民眾，規劃在蓮潭與明潭路、東門路、左營中正路與必勝路，共設置3處臨時停車場。交通局表示，機車停車空間有限，為確保遊客步行安全，將加強違規拖吊取締，呼籲民眾還是多搭乘公共運輸賞燈，較快速、方便。

此外，燈會期間，蓮池潭周邊道路實施交通管制，平日交通管制時間為下午5時至晚上11時，將管制蓮潭路、環潭路及新庄仔路等路段，管制區域將設置環潭徒步區，翠華路將禁止轉向新庄仔路。

假日（含補班日）交通管制時間為下午4時至晚上11時，將擴大管制路段至明潭路、勝利路、洲仔北街、城峰路及東門路，翠華路將禁止轉向勝利路、新庄仔路。

另外，因翠華路交通量大，為避免壅塞，穿越性車流可改道左營大路或華夏路、博愛路通行，相關交通資訊可上交通局官網查詢。

高雄燈會即將於本月26日（年初五）進行至2月5日，蓮池潭畔的夢幻蘆葦燈海已點亮。圖／高市觀光局提供
高雄燈會即將於本月26日（年初五）進行至2月5日，蓮池潭畔的夢幻蘆葦燈海已點亮。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年首地移師左營蓮池潭，將結合在地舊城、廟宇特色，打造小而美燈會。圖／高市觀光局提供
高雄燈會今年首地移師左營蓮池潭，將結合在地舊城、廟宇特色，打造小而美燈會。圖／高市觀光局提供

燈會 捷運 台鐵

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