感恩為台灣漁業付出的他們 鹽埔漁港外籍漁工休憩所啟用

屏東縣東港鎮鹽埔漁港是國內重要的近海、遠洋漁業基地，逾半漁船仰賴外籍漁工，為照顧撫慰他們的身心靈，漁業署與東港區漁會繼前年合作建置東港漁港淋浴間，提供免費洗熱水澡服務，鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。

漁業署表示，近年來外籍勞動人權意識抬頭，政府越趨注重與投入外籍船員勞動環境改善、勞動權益保障，福利設施提升等，為提升對外籍船員福利照顧及生活需求與品質，營造和諧友善勞動環境，讓長年離鄉背景為台灣漁業發展付出的外籍船員，像家一樣的溫暖與關懷，岸上也有個可短暫休憩的地方，生活能更舒適，春節過年將至，感謝外籍船員來台工作，默默耕耘付出。

漁業署補助東港區漁會在鹽埔安檢所後方，建置盥洗暨休憩場所，淋浴間保有隱私空間，附設梳妝鏡台、置衣架、皂架、洗衣槽，祈禱室休息室有洗腳池、洗手台設施，希望共同維護使用及瞭解台灣政府為提升外籍船員權益的努力；設計師鐘啟盈說，3座20呎貨櫃分開等距配置，創造貨櫃與貨櫃中間的戶外休憩空間，並結合外牆簍空飛鳥之格柵背景牆，營造戶外休憩區悠閒海洋風格。