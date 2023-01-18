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感恩為台灣漁業付出的他們 鹽埔漁港外籍漁工休憩所啟用

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供

屏東縣東港鎮鹽埔漁港是國內重要的近海、遠洋漁業基地，逾半漁船仰賴外籍漁工，為照顧撫慰他們的身心靈，漁業署與東港區漁會繼前年合作建置東港漁港淋浴間，提供免費洗熱水澡服務，鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。

漁業署表示，近年來外籍勞動人權意識抬頭，政府越趨注重與投入外籍船員勞動環境改善、勞動權益保障，福利設施提升等，為提升對外籍船員福利照顧及生活需求與品質，營造和諧友善勞動環境，讓長年離鄉背景為台灣漁業發展付出的外籍船員，像家一樣的溫暖與關懷，岸上也有個可短暫休憩的地方，生活能更舒適，春節過年將至，感謝外籍船員來台工作，默默耕耘付出。

漁業署補助東港區漁會在鹽埔安檢所後方，建置盥洗暨休憩場所，淋浴間保有隱私空間，附設梳妝鏡台、置衣架、皂架、洗衣槽，祈禱室休息室有洗腳池、洗手台設施，希望共同維護使用及瞭解台灣政府為提升外籍船員權益的努力；設計師鐘啟盈說，3座20呎貨櫃分開等距配置，創造貨櫃與貨櫃中間的戶外休憩空間，並結合外牆簍空飛鳥之格柵背景牆，營造戶外休憩區悠閒海洋風格。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，東港鹽埔漁港現有1031艘漁船筏（疫情前為1562艘），疫情影響漁船筏數減少約3成4，外籍船員主要來自印尼、菲律賓、越南3國，去年統計約有3306人（疫情前約4000人），滯港船員約在150至330人；台灣很少人願意讓子孫上漁船工作，漁船勞動力漸缺，逾半漁船須仰賴外籍船員，補充了台灣漁業勞動力的缺口，繼續供應國內龐大水產品食物需求，穩定漁價，辛苦的外籍船員功不可沒。

漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供
漁業署與東港區漁會合作在鹽埔漁港設外籍船員盥洗暨休憩設施今天啟用，熱水淋浴外還有祈禱室和休息室，以伊斯蘭教信仰、海洋休閒風格設計的3間彩繪貨櫃小屋休憩區，漁工直呼好窩心。 圖／東港區漁會提供

東港 疫情 漁業署

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