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金門議員董森堡創意春聯超討喜 畫出滿滿年味

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡今年特別結合金門多家店店，推出4款春聯與「親子互動式春聯」，讓你家的春聯都是獨一無二的。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今年特別結合金門多家店店，推出4款春聯與「親子互動式春聯」，讓你家的春聯都是獨一無二的。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天，就是春節，家家戶戶都要開始張貼春聯金門縣議員董森堡今年特別結合金門多家店店，推出4款春聯與「親子互動式春聯」，讓你家的春聯都是獨一無二的；且春聯是免費提供，只要民眾前往參與活動的商家消費，就可以向合作的商家索取一張文創春聯，送完為止。

董森堡表示，這是他的服務處第二年與地區的商家合作，今年共計有將近70家業者共襄盛舉。會有這樣的想法，主要是因為疫情期間，重創地區產業，不少商家的業績都受到不小的影響，因此希望透過消費贈送春聯的方式，藉此刺激消費，提振商家的業績，也能提高地區青創業者的能見度，四款春聯都分別配送到不同商家，消費方式由業者自訂。

董森堡說，今年的春聯當中有一款「可愛一整年」的親子互動式春聯，春聯上的兔子臉譜是空白的，由親子可以自行發揮創意，畫出專屬的可愛春聯，想要跟小朋友一起繪製專屬的春聯，可以到金城鎮公所服務台、古崗學校打卡領取，或是到村復號、金門雪屋（冰店）、膩珈琲等店家索取，送完為止。

據了解，今年的春聯是跟插畫家「卡努canue」以及辦公室小編，共同繪製「兔飛猛進」、「 錢兔無量」、「鴻兔舞春」、「黑皮兔油」共計四款春聯，提供給民眾除舊布新，過年張貼增添福氣。

有興趣的民眾可以在明日前，於上午10點至下午5點，至董森堡服務處索取，每人每次限領一張。

金門縣議員董森堡推出4款春聯與「親子互動式春聯」，免費贈送。圖／董森堡提供
金門縣議員董森堡推出4款春聯與「親子互動式春聯」，免費贈送。圖／董森堡提供

春聯 親子 金門

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