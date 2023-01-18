金門議員董森堡創意春聯超討喜 畫出滿滿年味

再過兩天，就是春節，家家戶戶都要開始張貼春聯。金門縣議員董森堡今年特別結合金門多家店店，推出4款春聯與「親子互動式春聯」，讓你家的春聯都是獨一無二的；且春聯是免費提供，只要民眾前往參與活動的商家消費，就可以向合作的商家索取一張文創春聯，送完為止。

董森堡表示，這是他的服務處第二年與地區的商家合作，今年共計有將近70家業者共襄盛舉。會有這樣的想法，主要是因為疫情期間，重創地區產業，不少商家的業績都受到不小的影響，因此希望透過消費贈送春聯的方式，藉此刺激消費，提振商家的業績，也能提高地區青創業者的能見度，四款春聯都分別配送到不同商家，消費方式由業者自訂。

董森堡說，今年的春聯當中有一款「可愛一整年」的親子互動式春聯，春聯上的兔子臉譜是空白的，由親子可以自行發揮創意，畫出專屬的可愛春聯，想要跟小朋友一起繪製專屬的春聯，可以到金城鎮公所服務台、古崗學校打卡領取，或是到村復號、金門雪屋（冰店）、膩珈琲等店家索取，送完為止。

據了解，今年的春聯是跟插畫家「卡努canue」以及辦公室小編，共同繪製「兔飛猛進」、「 錢兔無量」、「鴻兔舞春」、「黑皮兔油」共計四款春聯，提供給民眾除舊布新，過年張貼增添福氣。