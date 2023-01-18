屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 認購傳遞對浪浪的愛

還記得2022年屏東燈節栩栩如生、可愛又浪漫的老虎海報嗎？去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大受歡迎，活動結束後的巨大帆布，屏東縣政府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊，1月20日起開放認購，所得將扣除製作成本後，全數捐給屏東流浪動物相關單位，讓創意和愛繼續傳下去。

「藉由這些包款認購，造福更多需要愛的動物們」，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，活動後的帆布數量有限，每個包款使用視覺圖像皆不相同，加上設計師手工打造，每個產品都是是獨一無二。公益包款將採線上預購，預計在屏東勝利星村與台南藍曬圖文創園區赫茲博物館實體販售。

屏東燈節不僅地景燈飾令人驚艷，主視覺都別出心裁，2022年屏東燈節主視覺委託目目文創工作室設計燈節形象海報，以復古、浮世繪的筆觸繪製，將萬年溪、縣民公園到勝利星村等三大主題燈區串聯起來，呈現地景、歷史與文化之美，其中還隱藏了一隻的大老虎，動態畫面裡老虎還會一閃一閃眨眼睛，主視覺曝光後，大受民眾喜愛，在活動期間創下超高詢問度。

活動結束後大型帆布的去留成為問題，讓資源永續、減少環境負擔，一直是縣府努力的目標，授權由目目文創工作室主導規畫設計，串連台南「廿九樓工作室」、「Zero Gram」設計師群，使用循環材料（紙纖維）設計，把2022年屏東燈節活動所使用後的巨大帆布，改造成數個大小不同功能性的包款及戶外野餐墊，每一款都讓人愛不釋手。

傳播處鼓勵將活動後的廢棄物重複利用，並轉變為一種善心循環，透過支持業者的創意提案，達到三方共好的機制，期盼未來可以持續以循環概念執行每一項任務。