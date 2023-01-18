快訊

綠評估賴清德2024不好打 「高同質性」的侯友宜是頭號假想敵

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 認購傳遞對浪浪的愛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供

還記得2022年屏東燈節栩栩如生、可愛又浪漫的老虎海報嗎？去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大受歡迎，活動結束後的巨大帆布，屏東縣政府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊，1月20日起開放認購，所得將扣除製作成本後，全數捐給屏東流浪動物相關單位，讓創意和愛繼續傳下去。

「藉由這些包款認購，造福更多需要愛的動物們」，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，活動後的帆布數量有限，每個包款使用視覺圖像皆不相同，加上設計師手工打造，每個產品都是是獨一無二。公益包款將採線上預購，預計在屏東勝利星村與台南藍曬圖文創園區赫茲博物館實體販售。

屏東燈節不僅地景燈飾令人驚艷，主視覺都別出心裁，2022年屏東燈節主視覺委託目目文創工作室設計燈節形象海報，以復古、浮世繪的筆觸繪製，將萬年溪、縣民公園到勝利星村等三大主題燈區串聯起來，呈現地景、歷史與文化之美，其中還隱藏了一隻的大老虎，動態畫面裡老虎還會一閃一閃眨眼睛，主視覺曝光後，大受民眾喜愛，在活動期間創下超高詢問度。

活動結束後大型帆布的去留成為問題，讓資源永續、減少環境負擔，一直是縣府努力的目標，授權由目目文創工作室主導規畫設計，串連台南「廿九樓工作室」、「Zero Gram」設計師群，使用循環材料（紙纖維）設計，把2022年屏東燈節活動所使用後的巨大帆布，改造成數個大小不同功能性的包款及戶外野餐墊，每一款都讓人愛不釋手。

傳播處鼓勵將活動後的廢棄物重複利用，並轉變為一種善心循環，透過支持業者的創意提案，達到三方共好的機制，期盼未來可以持續以循環概念執行每一項任務。

線上購買可到目目文創網站，或搜尋FB「目目文創粉絲專頁」即有最新預購資訊。

2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供
2022年屏東燈節海報大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，活動結束後的帆布，縣府循環再利用，改造成大小不同功能的包款及戶外野餐墊。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 文創

延伸閱讀

台灣燈節北市交通局闢2線接駁車 5元可搭至全展區

土地公送財嚕！屏東車城福安宮、恆春關山福德宮春節發招財錢母尬人氣

屏東燈節三大燈區奇幻華麗登場

彰化員林燈節小年夜開燈 限量送兔年生肖銀幣

相關新聞

嚇傻！搬家吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司下場慘了

高雄鼓山區一棟大樓住戶日前搬家時，請搬家公司安排吊車將大型原木桌吊至1樓，但疑似綁紮不確實，女屋主說完「怎麼感覺歪歪的？...

感恩為台灣漁業付出的他們 鹽埔漁港外籍漁工休憩所啟用

屏東縣東港鎮鹽埔漁港是國內重要的近海、遠洋漁業基地，逾半漁船仰賴外籍漁工，為照顧撫慰他們的身心靈，漁業署與東港區漁會繼前...

屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 認購傳遞對浪浪的愛

還記得2022年屏東燈節栩栩如生、可愛又浪漫的老虎海報嗎？去年屏東燈節海報將可愛的大老虎藏在萬年溪畔樹叢間，主視覺意象大...

年前發小紅包 陳其邁宣布高市要再增32處公托

農曆過年將至，高雄市長陳其邁今走訪前金公共托嬰中心發放兔年小紅包，陳其邁說，去年底高市公托數已達目標，共有53處，未來會...

年關近春安工作辛苦 高雄市正副議長慰問基層警力

警方在農曆年前展開春安工作，顧及基層員警勤務辛苦，高雄市議長康裕成、副議長曾俊傑合體慰勞第一線工作人員，晚間前往鳳山警分...

影／搬家變天降家具！女主人目睹「驚聲尖叫」

高雄一位民眾要搬家，透天厝四樓有一張大木桌，找來家具行員工以及搬家公司等專業來協助處理，沒想到吊掛下樓時，整片長木板不售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。