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嚇傻！搬家吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司下場慘了

聯合報／ 記者張議晨徐如宜／高雄即時報導
高雄鼓山區一棟大樓住戶搬家時，疑綁紮不確實，造成原木長桌直墜地面。翻攝自記者爆料網
高雄鼓山區一棟大樓住戶搬家時，疑綁紮不確實，造成原木長桌直墜地面。翻攝自記者爆料網

高雄鼓山區一棟大樓住戶日前搬家時，請搬家公司安排吊車將大型原木桌吊至1樓，但疑似綁紮不確實，女屋主說完「怎麼感覺歪歪的？」以後，整個木桌隨即墜到一樓，所幸下方當時已淨空場地，無人傷亡，勞工局今表示，搬家公司已違反職業安全衛生法，可處3至30萬元罰鍰。

記者新聞網曝光一段影片，當時搬家公司有8名壯漢將木桌抬至陽台，準備由吊車吊至1樓，工人一邊移動木桌，一邊用對講機確認繩索作業是否已綁紮完全，沒想到木桌跨過陽台後，突然直接往下掉，女屋主見狀隨即爆出尖叫，其他在場協助的工人也嚇傻。

木桌墜落至1樓後，不僅將地板磁磚砸碎，原木打造的桌面也碎裂。對此事故，高雄市勞檢處呼籲執行吊掛作業時，應檢視物品之形狀、大小及材質等特性，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示，如廠商違反規定，將依據職業安全衛生法第43條處以3到30萬元罰鍰。

高雄鼓山區一棟大樓住戶搬家時，疑綁紮不確實，造成原木長桌直墜地面。翻攝自記者爆料網
高雄鼓山區一棟大樓住戶搬家時，疑綁紮不確實，造成原木長桌直墜地面。翻攝自記者爆料網

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