聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚇傻！搬家吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司下場慘了
高雄鼓山區一棟大樓住戶日前搬家時，請搬家公司安排吊車將大型原木桌吊至1樓，但疑似綁紮不確實，女屋主說完「怎麼感覺歪歪的？」以後，整個木桌隨即墜到一樓，所幸下方當時已淨空場地，無人傷亡，勞工局今表示，搬家公司已違反職業安全衛生法，可處3至30萬元罰鍰。
記者新聞網曝光一段影片，當時搬家公司有8名壯漢將木桌抬至陽台，準備由吊車吊至1樓，工人一邊移動木桌，一邊用對講機確認繩索作業是否已綁紮完全，沒想到木桌跨過陽台後，突然直接往下掉，女屋主見狀隨即爆出尖叫，其他在場協助的工人也嚇傻。
木桌墜落至1樓後，不僅將地板磁磚砸碎，原木打造的桌面也碎裂。對此事故，高雄市勞檢處呼籲執行吊掛作業時，應檢視物品之形狀、大小及材質等特性，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示，如廠商違反規定，將依據職業安全衛生法第43條處以3到30萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言