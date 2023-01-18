嚇傻！搬家吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司下場慘了

高雄鼓山區一棟大樓住戶日前搬家時，請搬家公司安排吊車將大型原木桌吊至1樓，但疑似綁紮不確實，女屋主說完「怎麼感覺歪歪的？」以後，整個木桌隨即墜到一樓，所幸下方當時已淨空場地，無人傷亡，勞工局今表示，搬家公司已違反職業安全衛生法，可處3至30萬元罰鍰。

記者新聞網曝光一段影片，當時搬家公司有8名壯漢將木桌抬至陽台，準備由吊車吊至1樓，工人一邊移動木桌，一邊用對講機確認繩索作業是否已綁紮完全，沒想到木桌跨過陽台後，突然直接往下掉，女屋主見狀隨即爆出尖叫，其他在場協助的工人也嚇傻。